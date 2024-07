© Foto: Pexels



Der Krypto-Sektor hat am Dienstag einen neuen Meilenstein erreicht. Mehrere Ethereum-Spot-ETFs sind an der Wall Street in den Handel gestartet, darunter der von BlackRock, Fidelity, Bitwise, VanEck und Grayscale.Die ETFs haben an ihrem ersten Handelstag ein kumuliertes Handelsvolumen von über einer Milliarde Dollar erreicht, etwa 23 Prozent des Volumens, das die Spot Bitcoin ETFs an ihrem ersten Handelstag erreicht haben. Der Netto-Zufluss in die ETH-ETFs betrug etwa 106 Millionen Dollar. Der Handelsstart kann damit definitiv als großer Erfolg verbucht werden, auch wenn nicht die Niveaus des Zugpferdes Bitcoin erreicht wurden. Bloomberg-ETF-Experte Eric Balchunas hat in einem Tweet die …