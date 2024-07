Cork, Irland (ots/PRNewswire) -Die Akquisition des Unternehmens mit Hauptsitz in Irland wird das strategische Wachstum in Europa beschleunigen.Die Dornan Engineering Group (http://www.dornangroup.com/) ("Dornan" oder die "Gruppe") freut sich bekannt zu geben, dass sie sich mit der Übernahme durch Turner Construction Company (http://www.turnerconstruction.com/) ("Turner") einverstanden erklärt hat. Dornan ist ein spezialisiertes Ingenieurbüro für Mechanik, Elektrik, Instrumentierung und Inbetriebnahme mit Niederlassungen in Irland, dem Vereinigten Königreich, Kontinentaleuropa und den nordischen Ländern. Turner beschäftigt 12.000 Mitarbeiter und erwirtschaftet einen Jahresumsatz von 18 Milliarden US-Dollar. Das Unternehmen ist der größte Bauunternehmer in Nordamerika und zunehmend auch in Europa vertreten. Die Vereinbarung über den Erwerb von 100 % der Anteile an Dornan unterliegt dem üblichen Genehmigungsverfahren der Fusionskontrolle in der Europäischen Union.Dornan hat über 1.000 direkte Mitarbeiter und erwartet in diesem Jahr einen Umsatz von 700 Millionen Euro. Der Auftragsbestand beläuft sich auf rund 1,1 Milliarden Euro. Dornan erbringt Dienstleistungen bei komplexen Großprojekten für erstklassige Kunden, vor allem im Hochtechnologiesektor, einschließlich Rechenzentren und Biopharmaeinrichtungen. Dieser Bereich macht etwa 85 Prozent des Auftragsbestandes von Dornan aus. Die Gruppe führt auch wichtige Projekte für Kunden aus den Bereichen Industrie, Gesundheitswesen, Handel, Luftfahrt und Bildung durch.Dornan ist ein führendes Unternehmen auf dem Markt für Spitzentechnologie in Europa, und Turner ist seit langem als führender Akteur auf diesem Markt in Nordamerika anerkannt. Beide Unternehmen verfügen über gut etablierte langfristige Kundenbeziehungen. Durch den Zusammenschluss von Turner und Dornan entsteht ein Unternehmen von beträchtlicher Größe in Europa, das in der Lage ist, ein größeres Portfolio an Arbeiten und eine breitere Palette an Dienstleistungen anzubieten.Turner hat sein Dienstleistungsangebot in Europa erweitert und arbeitet an Rechenzentrumsprojekten in den Niederlanden und Spanien. Durch die ergänzenden Dienstleistungen von Dornan sieht Turner eine große Chance, seine Präsenz in Europa bei neuen und bestehenden Kunden auszubauen."Dornan bringt eine unglaubliche Stärke in Turner ein und ist ein wichtiger Teil von Turners Strategie, Kunden überall dort zu bedienen, wo sie Hilfe benötigen", sagte Peter Davoren, Vorstandsvorsitzender und Geschäftsführer der Turner Construction Company. Davoren weiter: "Die Kombination von Turner und Dornan wird es uns ermöglichen, eine breitere Palette von Dienstleistungen und Lösungen anzubieten, die unsere Kunden in Europa suchen.""Unsere Mitarbeiter und Kunden werden von der Aufnahme von Dornan in die Turner-Familie stark profitieren", sagte Brian Acheson, Geschäftsführer von Dornan. Acheson fügte hinzu: "Unsere Kunden werden auch weiterhin den gleichen hervorragenden Service genießen, da wir komplexe technische Projekte innerhalb des Zeit- und Budgetrahmens durchführen. Sie werden auch von der größeren Stärke von Dornan als Teil eines Unternehmens mit einem Umsatz von über 18 Milliarden US-Dollar profitieren. Ebenso werden unsere Mitarbeiter bei Turner mehr Möglichkeiten finden, Dornan weiterzuentwickeln. Ich bin wirklich begeistert und freue mich sehr auf unsere gemeinsame Zukunft.""Turner hat in Europa Projektmöglichkeiten im Bereich fortschrittlicher Technologien im Wert von 20 Milliarden US-Dollar identifiziert", sagte Mike Kuntz, stellvertretender Vorstandsvorsitzender der Turner Construction Company. Kuntz fuhr fort: "Die technische Expertise der Mitarbeiter von Dornan, das breite Angebot, die hervorragende Kundenbetreuung und die gemeinsamen Werte machten das Unternehmen zur offensichtlichen Wahl für Turner, um das Wachstum in der Region zu beschleunigen."Informationen zu Dornan Dornan wurde 1966 gegründet und ist ein auf Maschinenbau, Elektrotechnik, Instrumentierung und Inbetriebnahme spezialisiertes Bauunternehmen mit Niederlassungen in Irland, dem Vereinigten Königreich, Kontinentaleuropa und den nordischen Ländern, das über große Projekterfahrung in einer Vielzahl von Sektoren verfügt. Seit Jahrzehnten liefert Dornan komplexe technische Lösungen für einige der weltweit bekanntesten Unternehmen. Um mehr über Dornan zu erfahren, besuchen Sie www.dornangroup.com.Informationen zur Turner Construction Company Mit über 12.000 Mitarbeitern führt das Unternehmen jedes Jahr Bauarbeiten im Wert von 18 Milliarden US-Dollar an 1.500 Projekten durch. Unsere Vision ist es, der hochwertigste Anbieter von Baudienstleistungen zu sein. Wir erbringen unsere Dienstleistungen bei komplexen und anspruchsvollen Bauprojekten aller Art und Größe in ganz Nordamerika und in 30 Ländern auf der ganzen Welt. Wir wollen eine gesunde, florierende und nachhaltige Zukunft für unsere Mitarbeiter, Kunden, Partner und den Planeten schaffen. Wir haben uns den Ruf erworben, integer und sicher zu arbeiten und Innovationen voranzutreiben. Das Unternehmen konzentriert sich darauf, ein Umfeld zu schaffen, in dem die Mitarbeiter ihr Bestes geben, authentisch sein und mit Respekt und Würde behandelt werden können, und ist weithin als großartiger Arbeitsplatz anerkannt. Das Unternehmen ist eine Tochtergesellschaft von HOCHTIEF, einem ingenieurwissenschaftlich geprägten, globalen Anbieter von Infrastrukturlösungen mit führenden Positionen in Nordamerika, Australien und Europa und einer schnell wachsenden Präsenz in den Bereichen Hightech, Energiewende und nachhaltige Infrastruktur. Turner und HOCHTIEF gehören zur ACS-Unternehmensgruppe, die weltweit 140.000 Mitarbeiter beschäftigt und im Jahr 2023 einen Umsatz von 35,7 Milliarden Euro erwirtschaftete. 