© Foto: J. David Ake/AP



In den USA steigt der Schuldenstand stetig, worunter in absehbarer Zeit auch der Aktienmarkt leiden könnte.Parteien, die für eine solide Haushaltspolitik und eine niedrige Staatsverschuldung stehen, sind selten beliebt. Doch im Grunde handeln sie genau richtig, denn Staatsschulden verteilen sich auf jeden Bürger und niemand freut sich über eine Privatinsolvenz oder Kreditschulden, die nicht mehr bezahlbar sind. Sparen und Investieren sind hingegen der Königsweg, der privat wie öffentlich aufgrund des Zinseszinseffekts zu einer stetigen Vermögensvermehrung führt. Zwar ist er anfangs hart und entbehrungsreich, doch am Ende löst er die finanziellen Probleme. Die Schuldenuhr der USA tickt immer …