Ripple-CEO lässt Bombe platzen: Kommen jetzt XRP-ETFs?

Es gibt mit Sicherheit kein Thema, das den Kryptomarkt dieser Tage so sehr beschäftigt, wie die verschiedenen Krypto-ETFs. Angefangen hatte alles mit dem Bitcoin-Spot-ETF, dann folgte die überraschende Zulassung der Ethereum-ETFs, mittlerweile haben VanEck und 21Shares schon Solana-ETFs bei der SEC beantragt, aber was Brad Garlinghouse der CEO von Ripple, dem Unternehmen hinter XRP nun bekannt gab, setzt dem ganzen die Krone auf!

Denn in einem Interview warf Garlinghouse jetzt die Möglichkeit von XRP-ETFs in den Raum. Eigentlich befindet sich Ripple aber in einem jahrelangen Rechtsstreit mit der SEC. Bedeuten die Aussagen des Ripple-CEOs, dass sich der Rechtsstreit wirklich dem Ende nähert?

RIPPLE & BLACKROCK CREATING $XRP ETF !?! CEO DROPS A BOMBSHELL ON BLOOMBERG CRYPTO



Ripple CEO, Brad Garlinghouse, hints at a game-changing connection between BlackRock and Ripple launching an $XRP ETF in the USA …



Stating: "We think it makes sense for the XRP… pic.twitter.com/f7Uct0GyLC - Good Morning Crypto (@AbsGMCrypto) July 23, 2024

Arbeiten BlackRock und Ripple jetzt an einem börsengehandelten Fonds auf XRP?

Schon seit einiger Zeit sind Gerüchte durchgedrungen, die besagen, dass der größte Vermögensverwalter der Welt, BlackRock, mit Ripple gemeinsam an einem ETF arbeitet. Durch seine Marke iShares gehört BlackRock zu den größten ETF-Emittenten und hat mit dem iShares Bitcoin Trust ($IBIT) und dem iShares Ethereum Trust ETF ($ETHA) bereits zwei große Krypto-ETFs im Angebot.

Brad Garlinghouse, der CEO von Ripple erklärte im Interview, dass er es begrüßen würde, wenn mehr börsengehandelte Fonds auf Kryptowährungen auf den Markt kommen. Ein Exchange Traded Fund auf $XRP scheint für ihn eine hervorragende Wahl zu sein, die er auch als großen Fortschritt für die Ripple-Community bezeichnet.

XRP reagiert positiv auf die News

Schon in den letzten Wochen konnte sich der Kurs von XRP sehr stark entwickeln. An immer mehr Fronten zeichnet sich ab, dass der seit Jahren andauernde Rechtsstreit von Ripple mit der US-Börsenaufsichtsbehörde bald zu einem Ende finden könnte. Garlinghouse erklärte erst vor Kurzem, dass er mit einer Einigung noch im Sommer rechne. Der Kurs von XRP reagiert auf die Nachricht erneut mit hohen Kursgewinnen, wodurch der Altcoin der größte Tagesgewinner aus der Top 10 der größten Kryptowährungen ist.

($XRP erzielt getrieben durch die News einen hohen Tagesgewinn - Quelle: coinmarketcap.com)

Da die schwierigste Hürde für jeden Krypto-ETF SEC heißt, müsste Ripple zuerst den Streit mit der Behörde beilegen, um überhaupt erst an einen XRP-ETF denken zu können! Dass der Chef von Ripple so optimistisch ist, könnte Gerüchte untermauern, dass eine Einigung mit der US-Börsenaufsichtsbehörde nahe ist.

Sollte das tatsächlich der Fall sein und neben den bestehenden Exchange Traded Funds auch ein ETF auf $XRP genehmigt werden, könnte das einen historischen Wendepunkt darstellen. Nämlich ein Ende des Krieges der SEC gegen Kryptowährungen, das auch durch einen möglichen Rücktritt von Gary Gensler im Januar 2025 eingeläutet werden könnte. Das würde nicht nur $XRP auf neue Höchststände katapultieren, auch neue Coins wie The Meme Games ($MGMES) könnten sich dadurch zu einem riesigen Erfolg entwickeln.

Erfahre jetzt alles über die Vorteile von $MGMES.

Harter Wettkampf trifft hohe Gewinnchancen: Das ist The Meme Games

The Meme Games ist ein Meme-Coin, der jetzt noch ziemlich unbekannt ist, aber dessen Bekanntheitsgrad und infolgedessen auch sein Gewinnpotenzial für frühe Investoren rasant steigt. Mittlerweile verfolgen fast 20.000 Anleger die Entwicklung von $MGMES. Die Besonderheit des Meme-Coins liegt darin, dass er einen olympischen Community-Gedanken mit hohem Gewinnpotenzial mischt und sich dabei als besonders gegenüber anderen Meme-Coins hervortut.

Jetzt Meme Games Website besuchen.

(The Meme Games kann seine Bekanntheit schon im Vorverkauf rasant steigern - Quelle: memegamestoken.com)

$MGMES ermöglicht Anlegern schon beim Kauf attraktive Bonis und hat einen enorm einträglichen Staking-Pool. Dieser hat derzeit einen jährlichen APY von 1.045 %, womit sich Anleger ein passives Einkommen aufbauen können. Die Nachfrage von The Meme Games scheint jeden Tag zu steigen, weshalb auch die Preise im Vorverkauf regelmäßig steigen. So steht bereits in weniger als 2 Tagen eine Erhöhung an, wodurch alle vorher eingestiegenen Anleger einen Buchgewinn erhalten. Da $MGMES gute Chancen auf einen Raketenstart an den Börsen hat, könnte jetzt der beste Einstiegszeitpunkt für Investoren sein.

Investiere jetzt in $MGMES.

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.