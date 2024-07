Dogecoin könnte dieses Jahr 130 % steigen, aber neuer PlayDoge deutlich mehr

Der Vorverkauf des beliebten Memecoins PlayDoge ($PLAY) hat nun schon 5,85 Mio. USD erzielt und steuert rasant auf die Marke von 6 Mio. USD zu. Denn er profitiert von dem steigenden FOMO der Investoren, die möglichst früh bei einem vielversprechenden Memetoken mit dabei sein wollen.

Ebenso hat sich das Sentiment der Kryptoinvestoren laut dem CMC Fear & Greed Index in der letzten Zeit schnell aus dem Bereich der Angst in den der Gier bewegt. Somit nimmt das Interesse an den riskanteren, aber auch deutlich profitableren Memecoins wieder zu.

Denn diese konnten im ersten Halbjahr von allen Kryptosektoren mit Abstand die höchste Rendite erwirtschaften, die laut Wu Blockchain und Biteye 8,6-mal über dem nächsten Kryptosektor der RWA-Coins lag.

Prognosen von Memecoin-Experten weisen darauf hin, dass Dogecoin in diesem Jahr noch um 131 % steigen könnte. Ebenso nimmt das Interesse an Memetoken-Presales zu, da Anleger mit ihnen vor den meisten anderen Investoren die Coins mit Rabatt kaufen können, wenn diese noch eine niedrige Bewertung und somit ein größeres Steigerungspotenzial haben.

Interesse an Memecoin-Presale von PlayDoge nimmt weiter zu

Aber auch das bald erscheinende Mobile-Game von PlayDoge hat die Begeisterung der Investoren geweckt, nachdem bereits ähnliche Projekte wie Notcoin, Hamster Kombat und Catizen Hunderte Millionen von Nutzern angezogen haben.

Dieser Umstand ist umso erstaunlicher, da es sich um relativ anspruchslose und fast schon langweilige Spiele handelt, bei denen es nicht einmal viel Strategie oder Ähnliches gibt. Dennoch haben sie sich wegen Play-to-Earn besonders schnell verbreitet.

PlayDoge entwickelt hingegen eine verbesserte Version eines bereits in den 90er-Jahren zum Kult gewordenen Spiels mit dem Namen Tamagotchi. Dementsprechend könnte sein Erfolg möglicherweise sogar noch deutlich größer sein und wie auch Notcoin schnell eine Milliardenbewertung erzielen. Zudem bietet er sogar live erlebbare süße Tiere anstelle nur stumpfer Coins und ein paar Memes mit ihnen.

Daher stellt das aktuelle Vorverkaufsangebot mit einem Preis von 0,00522 USD vor den nächsten Preiserhöhungen eine besonders günstige Gelegenheit dar. Angesichts des zugenommenen Verkaufstempos könnte die Erhöhung sogar deutlich vor Ablauf des Countdowns in weniger als 44 Stunden geschehen.

Steigt Dogecoin 2024 auf 0,3 USD?

Basierend auf der Marktkapitalisierung handelt es sich noch immer bei den Hunde-Memecoins um die mit großem Abstand dominanteste Nische des Kryptosektors. Auch dieser Superzyklus der Memetoken wird weitgehend von den Hunden angeführt.

So konnte etwa Dogecoin seit Jahresbeginn seine Marktkapitalisierung von 12,0 Mrd. USD auf bis zu 32,8 Mrd. USD steigern. Ebenso hat sie Shiba Inu von 6,1 Mrd. USD auf 26,9 Mrd. USD erhöht.

Aber auch viele neue Memecoins konnten einigen Investoren lebensverändernde Renditen erwirtschaften, insbesondere, wenn diese möglichst früh gekauft haben. Beispielsweise stieg Popcat, die einfach nur ihren Mund bei einem Klick auf der Website öffnet, seit ihrer Einführung Mitte Dezember 2023 um bis zu 90.625.679 %.

Noch beeindruckender ist die Entwicklung des berühmten Shiba Inu auf der dezentralen Kryptobörse Uniswap. Dort wurde er am 6. Mai für 0,00000000000000000000000000000000001017 USD eingeführt und konnte bis auf 0,00008948 USD um 87,98 Oktillionen Prozent steigen (87.984.267.453.294.000.000.000.000.000.000.000.000.000 %).

Somit hätten Sie theoretisch nur 0,000000000000000000000000001136566830576665201979589418 USD für einen Millionengewinn und 0,000000000000000000000001136566830576665201979589418 USD für einen Milliardengewinn benötigt. Dies verdeutlicht das atemberaubende Potenzial, welches einige Memecoins haben können.

Dogecoin ist jedoch im Vergleich zum Jahr 2021 nur noch ein Schatten seiner Selbst, als er schnell ein neues Allzeithoch von 0,73 USD ausbauen konnte. Jedoch wird auch er in der zweiten Jahreshälfte wieder von dem zunehmenden Optimismus der Investoren profitieren.

Zudem gibt es Gerüchte, dass Elon Musk möglicherweise Dogecoin in seine Social-Media-Plattform X als Zahlungsmethode integrieren könnte. Dies würde für eine zusätzliche Verbreitung von $DOGE als Trinkgeld sorgen.

Ebenso werden Tools entwickelt, mit welchen Dogecoin als Zahlungsmittel in Business-Tech-Stacks integriert wird. Auf diese Weise können deren Kunden ihre Zahlungen mit $DOGE tätigen. All dies könnte zusammen mit den Doginals den führenden Hunde-Memecoin noch in diesem Jahr bis auf einen Preis von 0,3 USD und einem Höchststand von 0,4 USD treiben.

Dogecoin-Prognose

Newcomer mit einem größeren Nutzen und einem fesselnden Erlebnis wie PlayDoge könnten die großen Gewinner des nächsten Bullenmarktes werden. Er eröffnet seinen Nutzer ein Tor zu einer digitalen Welt voller grenzenlosem Spaß in einem süchtig machenden Spiel mit Nostalgie-Charme und Play-to-Earn.

PlayDoge lernt aus den Fehlern vorangegangener P2E-Spiele wie Axie Infinity

Das Team von PlayDoge hat die bisherigen Play-to-Earn-Projekte analysiert und eine neue Strategie entwickelt, mit welcher einige bisherigen Probleme gelöst werden sollen, die Sorgen bei den Nutzern und Investoren hervorgerufen haben.

So können einige P2E-Coins zu Beginn stark im Wert steigen, werden anschließend jedoch durch die ständige Neuemission verwässert. Während die Anleger sie zu Beginn noch gehortet haben, beginnen sie sie dann in andere Assets zu tauschen.

Ähnliches geschah auch mit dem berühmten Play-to-Earn-Spiel Axie Infinity, als einige Menschen anfingen, ihre Jobs zu kündigen und es wie ein Geschäft zu behandeln. Dabei haben wohlhabende Personen bestimmte Spieler gesponsort, welche in ihrem Namen gespielt und ein Teil der Verdienste erhalten haben.

Mittlerweile hat sich Axie Infinity jedoch gewandelt und stellt wieder den Spaß über den Profit. Dies hat auch geholfen, dass das Spiel auch heute noch eine aktive Gemeinschaft von Gamern um sich schart.

Die Prioritäten von Videospielen sollten weniger auf die Verdienstmöglichkeiten, sondern vielmehr auf den Spaß gesetzt werden. Dabei sollte das Spiel an sich so interessant gestaltet sein, dass die Nutzer gerne die verdienten Coins in diesem ausgeben.

Genau diese Vision verfolgt auch PlayDoge mit seinem Gaming-Ökosystem. So macht es sich die Beliebtheit und die bereits existierende Zielgruppe der Retrogamer zunutze, wobei sich heute noch immer 79 % der Spieler regelmäßig mit ihnen auseinandersetzen.

Für die Pflege, das Training und die Fütterung der virtuellen Haustiere erhalten die Gamer den $PLAY-Coin als Belohnung. Dieser wird wiederum innerhalb des Spiels für verschiedene Dinge verwendet, wozu etwa Minispiele und Haustierbedarf gehören.

Das Konzept hat auch den Krypto-Analysten The Crypto Mark überzeugt und PlayDoge als einen der besten Play-to-Earn-Coins auszeichnen lassen. Seiner Ansicht nach hat der $PLAY-Coin ein hundertfaches Wachstumspotenzial.

PlayDoge setzt auf die Gemeinschaft und das Staking

Wie es auch bei anderen Memecoins wie Dogecoin und Shiba Inu der Fall war, setzt das Team von PlayDoge auf den Aufbau einer großen und aktiven Gemeinschaft. Denn sie sind sich bewusst, dass ein Memetoken genau davon lebt.

Daher wurden auch die Social-Media-Profile besonders unterhaltsam mit lustigen Inhalten gestaltet, welcher immer mehr Abonnenten anziehen und die Gemeinschaft wachsen lassen. Ebenso gibt es Aktionen, welche die Community animieren und für ihre Kreativität belohnen. Ein Beispiel ist der folgende Beitrag auf X:

Ein weiterer Unterschied zu vielen anderen Memecoins ist die Staking-Rendite, welche die Tokeninhaber für ihre Loyalität belohnt und die Umlaufversorgung reduziert. Dafür erhalten die Anleger derzeit ein passives Einkommen in Höhe von 84 % auf den in den Staking-Pool eingezahlten Betrag.

Schon jetzt wurden 228 Mio. $PLAY-Coins in diesen transferiert, was umgerechnet 1,1 Mio. USD und 20 % der über den Vorverkauf eingeworbenen Mittel entspricht. Mit der Staking-Rendite können potenzielle Verluste besser ausgeglichen und zusätzliche Renditen erzielt werden, was sich positiv auf die Haltedauer der Anleger auswirken kann.

Ein weiterer Vorteil ist die Nutzung der BNB Smart Chain, da dies die Blockchain der größten zentralen Kryptobörse Binance ist. Somit erhöht das Projekt seine Chance, dass dessen Listungsteam auf dieses aufmerksam wird und eine Notierung an der wichtigsten CEX erfolgt. Daher könnte der Coin später durch bedeutende Liquiditätsströme steil steigen.

Um sich der PlayDoge-Bewegung anzuschließen, verbinden Sie einfach ihre Wallet mit der offiziellen Website, um die $PLAY-Token anschließend mit BNB, USDT, ETH oder Fiatwährungen kaufen zu können.

Unter den vielen betrügerischen Memecoins fällt PlayDoge durch seine Sicherheitsüberprüfungen von Solid Proof positiv auf. Denn auf diese Weise können gefährliche Schwachstellen mit dem Code ausgeschlossen werden, womit die Nutzer und Investoren von einer höheren Sicherheit profitieren.

Alle neusten Entwicklungen von PlayDoge erfahren Sie besonders schnell auf X und Telegram. Überdies können Sie sich dort auch der Gemeinschaft anschließen und mit ihr interagieren. Weitere Informationen finden Sie zudem auf der Website von PlayDoge.

Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten. Zudem ist der Autor möglicherweise selbst in die Vermögenswerte investiert, wodurch ein Interessenkonflikt entstehen kann.