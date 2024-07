The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 24.07.2024

Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 24.07.2024



ISIN Name

SE0001486952 MISEN ENERGY AB SK 2

US0222051080 ALUMINA LTD SP. ADR/4

US60365W2017 MINIM INC. DL-,01

XS2499278724 PRETIGEBIDCO 22/27 REGS