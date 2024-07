NielsenIQ (NIQ), das weltweit führende Unternehmen für Consumer Intelligence, hat seinen zweiten Environmental, Social and Governance (ESG) Progress Report veröffentlicht, in dem das Unternehmen seine ESG-Prioritäten darlegt und erläutert, wie es integrative, nachhaltige Prinzipien in sein Geschäftsmodell einbindet und sich dafür einsetzt, seinen Kunden Informationen und Innovationen zu liefern, die sich positiv auf Wirtschaft, Gesellschaft und Umwelt auswirken.

"Unsere ESG-Strategie ist darauf ausgerichtet, langfristigen Wert zu schaffen für unsere Mitarbeiter, unsere Stakeholder, unsere Kunden, unsere Branche, unsere Lieferanten und unsere Gemeinschaften", sagte Jim Peck, Chief Executive Officer von NIQ. "Wir konzentrieren uns darauf, unsere ESG-Prioritäten unternehmensweit zu integrieren und unseren Einfluss zu erhöhen. Darüber hinaus möchten wir unseren Kunden und ihren Ökosystemen durch ein gründliches Verständnis des Kaufverhaltens der Verbraucher Marktinformationen zur Verfügung stellen, um ihre Bemühungen um Nachhaltigkeit zu unterstützen."

Bemerkenswerte Highlights im ESG-Bericht 2023:

Datenintegrität, Datenschutz und Sicherheit

Daten sind der Kern des Geschäfts von NIQ. Das Unternehmen konzentriert sich auf die Bereitstellung von sicheren und geschützten Daten mit einem hohen Maß an Präzision und Integrität.

Sicherstellung der Datenintegrität: NIQ ergreift Maßnahmen, um sicherzustellen, dass die Daten korrekt und relevant sind. Im vergangenen Jahr hat NIQ eine spezielle Arbeitsgruppe für generative KI eingerichtet, die sich mit KI-Anwendungen der nächsten Generation befasst und dabei den Schwerpunkt auf Datenqualität, Vollständigkeit und ethische Überlegungen legt. Außerdem hat das Unternehmen Qualitätskontrollen für die Datenerhebung vor Ort eingeführt. Dazu gehören strenge Kontrollen für die Prüfer vor Ort, um eine hohe Integrität zu gewährleisten, und ein Plan für die Reaktion auf Zwischenfälle, damit Abweichungen von den Standardpraktiken sofort behoben werden können.

Umweltverantwortung

Pionierarbeit für nachhaltige Wirkung. NIQ hat es sich zur Aufgabe gemacht, den Markt mitzugestalten und arbeitet mit seinen Kunden zusammen, um den Übergang zu nachhaltigeren Produkten zu fördern, indem es die sich entwickelnden bewussten Verbrauchertrends widerspiegelt. Im Jahr 2023 hat NIQ in Zusammenarbeit mit McKinsey Company einen Bericht mit dem Titel "Consumers care about sustainability and back it up with their wallets" erstellt.

NIQ arbeitet eng mit Anbietern und Partnern zusammen, um energieeffiziente Mietobjekte auszuwählen und Möglichkeiten zur Umsetzung von Initiativen für saubere Energie und Energiereduzierung zu untersuchen.

NIQ hat seine Rechenzentren optimiert, um den Energieverbrauch zu senken. Im Jahr 2022 werden etwa 90 der NIQ-Server virtualisiert sein, was zu erheblichen Energieeinsparungen führt.

Seit einem Jahrzehnt stellt NIQ Feeding America Daten, Erkenntnisse und Fachwissen zur Verfügung. Dazu gehören auch Daten zu lokalen Lebensmittelpreisen, um die Kosten für Mahlzeiten in jedem US-Bezirk für den Map the Meal Gap Report zu schätzen. Dieser Bericht schärft das Bewusstsein für Ernährungsunsicherheit in den USA und wird von Lebensmittelbanken und politischen Entscheidungsträgern genutzt.

Menschen Vielfalt, Gleichberechtigung und Inklusion

Die Vielfalt der Belegschaft wird weiter verbessert. NIQ setzt sich für den Aufbau einer vielfältigen Belegschaft, gerechte Prozesse und eine integrative Kultur ein, die mit den Grundwerten des Unternehmens im Einklang steht. Angehörige von Minderheiten sind nun in 29 der Positionen im gesamten Unternehmen vertreten, und die Hälfte der Belegschaft besteht aus Frauen, wobei über 43 Frauen in globalen Führungspositionen vertreten sind. Im Jahr 2023 erneuerte NIQ sein LEAD Network Europe CEO Pledge, um die Geschlechterparität weiter zu beschleunigen und die Gleichstellung der Geschlechter zu priorisieren.

"NIQ-Daten können Unternehmen und Gemeinschaften dabei helfen, fundierte Entscheidungen zu treffen, die letztlich zu einem nachhaltigen Wachstum ihres Geschäfts beitragen und die Gemeinschaften unterstützen, denen sie dienen", sagte John Blenke, Chief Legal Officer. "Wir sind stolz auf unsere bisherigen ESG-Bemühungen und freuen uns darauf, unseren positiven Einfluss durch weitere Fortschritte zu vergrößern."

NIQ stimmt die ESG-Berichterstattung mit den UN-Zielen für nachhaltige Entwicklung und den Standards des Sustainability Accounting Standards Board (SASB) für professionelle kommerzielle Dienstleistungen ab. Wenn Sie mehr über NIQs ESG-Ansatz, das kontinuierliche Engagement des Unternehmens für die Schaffung von Werten für die Gesellschaft und die Fortschritte bei den wichtigsten Zielen erfahren möchten, besuchen Sie bitte den 2023 ESG Progress Report von NIQ.

Über NIQ

NielsenIQ (NIQ) ist das weltweit führende Unternehmen für Consumer Intelligence, das ein umfassendes Verständnis des Kaufverhaltens der Verbraucher liefert und neue Wege zum Wachstum aufzeigt. NIQ schloss sich 2023 mit GfK zusammen und vereinte damit die beiden Branchenführer mit einer beispiellosen globalen Reichweite. Heute ist NIQ in mehr als 95 Ländern tätig und deckt 97 des BIP ab. Mit einer ganzheitlichen Betrachtung des Einzelhandels und den umfassendsten Erkenntnissen über die Verbraucher, die mit fortschrittlichen Analysen über hochmoderne Plattformen bereitgestellt werden, liefert NIQ den Full View

