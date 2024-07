PEPE war gestern! Anleger setzen jetzt auf diesen Meme Coin

Das Warten auf den großen Bullrun am Kryptomarkt scheint kein Ende zu nehmen. Die bullishen Nachrichten häufen sich zwar, die Kurse stecken aber nach wie vor in einer Seitwärtsbewegung fest. Zumindest wenn man sich die Größen Bitcoin und Ethereum anschaut, die durch die ETFs eigentlich explodieren sollten. Bis sich hier etwas tut, könnte es allerdings noch eine ganze Weile dauern, weshalb Investoren schon lange auf Meme Coins ausweichen. Während PEPE heuer bereits überzeugt hat und auf eine Bewertung von 7 Milliarden Dollar gestiegen ist, setzen Anleger nun auf den neuen Pepe Unchained, der so etwas wie eine verbesserte Version des Frosch-Coins darstellt, wenn man so will. Der Meme Coin kommt mit einer Besonderheit und liefert deutlich größeres Gewinnpotenzial als PEPE.

Pepe mit eigener Blockchain

PEPE ist eigentlich schon seit seinem Launch einer der gehyptesten Meme Coins überhaupt. Nur wenige Wochen nach dem Start wurde eine Marktkapitalisierung von einer Milliarde Dollar erreicht und nach einer monatelangen Korrektur hat der Frosch-Coin in diesem Jahr nochmal richtig Gas gegeben und Allzeithoch nach Allzeithoch erreicht. Dabei ist der Wert in der Spitze auf über 7 Milliarden Dollar gestiegen. Dabei hatte der Meme Coin noch nicht einmal eine Besonderheit. Pepe Unchained ($PEPU) springt nicht nur auf diesen Zug auf und stellt die tausendste Nachahmung von PEPE dar, sondern überzeugt mit einer eigenen Blockchain.

($PEPU Initial Coin Offering - Quelle: Pepe Unchained Website)

Bei der Pepe Unchained Chain handelt es sich um eine Layer 2, die eine Erweiterung für die Ethereum-Blockchain darstellt, wenn man so will. Ethereum ist immer noch langsam und teuer, während die Layer 2 von Pepe Unchained Transaktionen günstiger und bis zu 100 x schneller abwickeln kann. Ein Argument, das bei Investoren offenbar sehr gut ankommt. Die $PEPU-Token sind derzeit noch im Vorverkauf erhältlich und haben innerhalb kürzester Zeit fast 5,2 Millionen Dollar umgesetzt.

Der nächste Dogecoin?

Es gibt nicht viele Meme Coins, die eine eigene Blockchain vorweisen können. Die Token werden meist nur zum Spaß ohne jeden Nutzen gelauncht - oft von Entwicklern, die keinerlei Erfahrung haben und nach einem kurzen Youtube-Video versuchen, ihren eigenen Coin auf den Markt zu bringen. Das funktioniert natürlich auch, die Chancen auf Erfolg sind dabei allerdings extrem gering, da es eben auch Marketing, finanzielle Mittel und Know-How braucht, um einen Meme Coin groß zu machen.

Dass Pepe Unchained ($PEPU) mit einer eigenen Blockchain auf den Markt kommt, zeigt schon, dass hier erfahrene Entwickler am Werk sind. Einer der wenigen anderen Meme Coins mit eigener Blockchain ist Dogecoin. DOGE ist bekanntlich der mit Abstand größte Meme Coin nach Marktkapitalisierung und war in der Spitze über 80 Milliarden Dollar wert. Ein Umstand, der durchaus auch darauf zurückzuführen sein könnte, dass der Coin seine eigene Blockchain hat.

(DOGE Kursentwicklung - Quelle: Coinmarketcap)

Wer früh in DOGE investiert hat, konnte mit einem Investment von ein paar Dollar zum Millionär werden. Bei Pepe Unchained ($PEPU) haben Anleger nun die Möglichkeit, wieder von Anfang an dabei zu sein, wenn ein neuer Meme Coin mit eigener Blockchain auf den Markt kommt. Die Prognosen der Analysten überschlagen sich bereits.

Enormes Gewinnpotenzial

Wenn man bedenkt, dass schon PEPE eine Marktkapitalisierung von 7 Milliarden Dollar erreicht hat und DOGE mit eigener Blockchain sogar auf über 80 Milliarden Dollar gestiegen ist, könnte Pepe Unchained ($PEPU) theoretisch irgendwo dazwischen liegen. Während des Vorverkaufs ist PEPU allerdings nur mit ein paar Millionen Dollar bewertet. Sollte sich die Layer 2 Chain von Pepe Unchained also tatsächlich durchsetzen und die PEPU-Token der Mittelpunkt eines gesamten Ökosystems werden, könnten frühe Käufer hier Renditen von tausenden Prozent erzielen. Auch eine Staking-Funktion ist integriert, mit der es möglich ist, zusätzliche Token zu verdienen.

($PEPU Staking Übersicht - Quelle: Pepe Unchained Website)

Da die Staking-Rendite davon abhängt, wie viele Token im Staking Pool sind, ist diese vor allem am Anfang noch sehr hoch, wenn noch nicht so viele Käufer ihre $PEPU-Token staken. Derzeit liegt die APY noch bei 367 %. Damit sieht es also stark danach aus, als könnten Anleger mit $PEPU extrem hohe Gewinne erzielen, wenn der Coin nach dem Vorverkauf an den Kryptobörsen gelistet wird. Analysten vermuten, dass der Kurs schnell um das 50-fache steigen könnte.

