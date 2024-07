Die MidCap Financial Investment Corp. ist die von Finanzinvestor Apollo Global Management gesteuerte Business Development Company (BDC). Das Unternehmen firmierte früher als Apollo Investment Corp, dann gab es eine Fusion mehrerer BDCs zur MidCap Financial - und nun eine weitere Verschmelzung mit zwei Closed End Funds (CEFs) von Apollo: dem Apollo Senior Floating Rate Fund Inc. (AFT) und dem Apollo Tactical Income Fund Inc. (AIF).Heute rauscht der Kurs MFIC um 9 % in den Keller - nachrichtenlos. Aber nicht ereignislos. Denn die Fusion ist nun wirksam und die ehemaligen AIF- und AFT-Anleger ...

