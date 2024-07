Die Aktie der Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft verzeichnete am Dienstag einen leichten Rückgang an der Frankfurter Börse. Im XETRA-Handel sank der Kurs um 0,9 Prozent auf 447,80 Euro. Trotz des aktuellen Rückgangs bleibt die langfristige Perspektive des Unternehmens positiv. Analysten prognostizieren ein durchschnittliches Kursziel von 494,14 Euro, was ein erhebliches Aufwärtspotenzial signalisiert. Zudem wird für das laufende Jahr eine Dividendenerhöhung auf 16,12 Euro je Aktie erwartet, verglichen mit 15,00 Euro im Vorjahr.

Starke Quartalsergebnisse und Zukunftsaussichten

Im jüngsten Quartal konnte die Münchener Rück beeindruckende Zahlen vorlegen. Der Gewinn pro Aktie stieg auf 7,51 Euro, was eine deutliche Steigerung gegenüber dem Vorjahreswert von 3,79 Euro darstellt. Auch der Umsatz wuchs um 6,17 Prozent auf 18,25 Milliarden Euro. Für das Gesamtjahr 2024 rechnen Experten mit einem Gewinn je Aktie von 46,17 Euro. Diese positiven Entwicklungen unterstreichen die solide Position des Rückversicherers im Markt und lassen auf eine vielversprechende Zukunft schließen.

Münchener Rück Aktie: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...