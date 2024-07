Ein großer Medienkonzern hat eine vorläufige Einigung mit Gewerkschaften erzielt, die 14.000 Mitarbeiter in einem beliebten Freizeitpark vertreten. Der neue Dreijahresvertrag, der Lohnerhöhungen und weitere Leistungen umfasst, wurde von einer Allianz von Gewerkschaften unterzeichnet. Die Abstimmung über die vorläufige Vereinbarung ist für den kommenden Montag geplant. Diese Entwicklung folgt auf eine angespannte Situation, in der die Gewerkschaftsmitglieder für einen möglichen Streik gestimmt hatten.

Unruhe im Streaming-Geschäft

Währenddessen sieht sich der Konzern mit Herausforderungen in seinem Streaming-Segment konfrontiert. Ein bekannter Streaming-Dienst befindet sich in Verhandlungen mit dem Medienriesen über die Verlängerung eines Vertriebsabkommens. Sollte keine Einigung erzielt werden, könnten Kunden den Zugang zu beliebten Kanälen verlieren. Diese Situation könnte einige Abonnenten dazu veranlassen, alternative Streaming-Optionen in Betracht zu ziehen.

