Hopkinton, Massachusetts (ots/PRNewswire) -EFC Gases & Advanced Materials freut sich, Pläne für eine hochmoderne Produktionsanlage in McGregor, Texas, bekannt zu geben, nachdem die Stadt McGregor kürzlich 195 Hektar Land erworben hat. Diese wegweisende Entwicklung unterstreicht unser Engagement für Innovation, Nachhaltigkeit und Wachstum in der Halbleiterindustrie."Als integraler Bestandteil der Halbleiter-Lieferkette begrüßen wir bei EFC Gases & Advanced Materials die Zusammenarbeit mit der Stadt McGregor und schätzen ihre Unterstützung in der Anfangsphase dieses Projekts sehr", kommentiert Pavel A. Perlov, President und CEO bei EFC. "Die neue Anlage wird eine zentrale Rolle beim Onshoring wichtiger Materialien für Halbleiterfabriken spielen und sich nahtlos in die florierende Halbleiterindustrie von Texas einfügen."Der Stadtrat von McGregor hat einen Beschluss zur Übertragung des Geländes an EFC Gases & Advanced Materials gefasst. Bürgermeister Jim Lilley genehmigte den Verkauf und die Ausfertigung aller erforderlichen Abschlussdokumente. "Wir freuen uns sehr, EFC Gases & Advanced Materials in unserer Stadt begrüßen zu dürfen. Mit dieser Investition demonstriert EFC die wachsende Bedeutung von McGregor als Zentrum für industriellen und technologischen Fortschritt", so Bürgermeister Lilley.Darüber hinaus stellt McLennan County erhebliche finanzielle Fördermittel bereit, um die Entwicklung zu unterstützen. "Das McLennan County Commissioners Court heißt EFC herzlich willkommen in McLennan County", erklärt Richter Scott Felton von McLennan County. "Unsere strategische Lage zwischen Austin und Dallas-Fort Worth sowie der Zugang zu einem soliden Kundenstamm waren ausschlaggebend für ihre Entscheidung, sich in McGregor niederzulassen. Dieser Erfolg zeigt das Potenzial von McLennan County als Standort für verschiedene Branchen, indem wir uns dafür einsetzen, hochqualifizierte Arbeitskräfte anzuwerben, auszubilden und zu beschäftigen."Die neue EFC-Anlage befindet sich im McGregor Industrial Park, der ein bedeutendes industrielles Wachstum aufweist und in dem namhafte Unternehmen wie SpaceX, Messer und Knauf Insulation angesiedelt sind, und wird von einem vorteilhaften und dynamischen Umfeld profitieren. Die Entwicklung des Parks von der militärischen Nutzung zu einem Zentrum für Innovation und Industrie spiegelt die Anstrengungen in McGregor für die wirtschaftliche Entwicklung und Umweltschutz wider. Erwartungen zufolge wird der EFC-Standort mindestens 120 Arbeitsplätze schaffen und so zur wirtschaftlichen Vitalität der Region beitragen.Die Entscheidung von EFC, in Texas zu investieren, steht im Einklang mit der robusten Halbleiterindustrie und dem günstigen Geschäftsklima des Bundesstaates. Seit der Verabschiedung des Chips and Science Act im Jahr 2020 wurden nach Angaben der Semiconductor Industry Association (SIA) mehr als 83 neue Projekte im Halbleiter-Ökosystem der USA im Wert von 447 Milliarden US-Dollar angekündigt, von denen mehr als 88 Milliarden US-Dollar für Texas vorgesehen sind. Dieses beeindruckende Wachstum unterstreicht die kritische Nachfrage nach hochwertigen Materialien und Gasen, die EFC liefern wird.EFC, mit Hauptsitz in Hopkinton, US-Bundesstaat Massachusetts, beliefert sowohl die Halbleiter- als auch die Luft- und Raumfahrtindustrie mit seinen Werken in Hatfield und Cherryville, Pennsylvania, USA. Der neue Standort in McGregor wird die inländischen Produktionskapazitäten um 210 Millionen US-Dollar erweitern. Das Werk wird chemische Syntheseverfahren für Elektronikgase und Abscheidungsvorprodukte, Anlagen für die Umfüllung von Spezialgasen, ein zentrales Labor, ein Logistikzentrum und ein Verwaltungsgebäude umfassen. Die Stadt McGregor wird das Projekt durch Infrastrukturinvestitionen unterstützen, etwa in den Ausbau von Wasser- und Abwasserleitungen und den Bau eines Industriegleisanschlusses zur Steigerung der betrieblichen Effizienz."Die Zusammenarbeit zwischen der Stadt McGregor, dem McLennan County, dem Bundesstaat Texas und verschiedenen regionalen Wirtschaftsförderungsorganisationen bietet außergewöhnliche Möglichkeiten für Partnerschaften", berichtet Tommy Arndt, Executive Vice President of Operations bei EFC. "Die Unterstützung durch McGregor, McLennan County und den Bundesstaat Texas war ausgezeichnet, und wir freuen uns darauf, diese potenziellen Partnerschaften weiter zu verstärken."EFC strebt an, seine Beziehungen zu McGregor und anderen Stakeholdern im Zuge des Projektfortschritts auszubauen. "Die vereinten Anstrengungen der lokalen Verwaltung, der Industrie und der Kommunalpolitiker haben entscheidend dazu beigetragen, McGregor in ein florierendes Industriezentrum zu verwandeln", so Tommy Arndt. "Unser Ziel ist es, eng mit der Gemeinde zusammenzuarbeiten, sodass unsere Präsenz Vorteile für alle Beteiligten haben wird."Informationen zu EFC Gases & Advanced MaterialsEFC Gases & Advanced Materials liefert hochreine Elektronik- und Spezialgase sowie andere wichtige Materialien für ein große Bandbreite von Branchen wie Halbleiterherstellung, Luft- und Raumfahrt, Beleuchtung, Fensterherstellung und Energieversorgung. Unser Engagement für Exzellenz wird durch strenge globale Beschaffungsstandards und hochmoderne Messverfahren unterstützt, die eine einzigartige Produktreinheit und -integrität gewährleisten. Darüber hinaus bieten wir maßgeschneiderte Gasrückgewinnungs- und Recyclingsysteme an, die unseren Kunden helfen, eine neue Ebene der betrieblichen Effizienz und Nachhaltigkeit zu erreichen. Im Mittelpunkt unserer Mission steht der Einsatz für eine transformative Chemie und Technologie, die Lösungen bereitstellt, die sowohl ökonomische als auch ökologische Ziele fördern. Weitere Informationen über EFC finden Sie unter www.efcgases.com.Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1964007/Electronic_Fluorocarbons_Logo.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/efc-gases--advanced-materials-kundigen-210-millionen-dollar-investition-in-der-halbleiterindustrie-in-mcgregor-texas-an-302205769.htmlPressekontakt:Robert Keller,rkeller@efcgases.comOriginal-Content von: EFC Gases & Advanced Materials, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/172828/5830181