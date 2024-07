Diese 3 Coins haben jetzt das Potenzial auf mindestens x25

Nur wenige Meme-Coins schaffen es, das Geld ihrer Anleger zu vervielfachen. Deutlich mehr erreichen niemals eine positive Performance oder sind sogar vollkommener Scam. Obwohl Meme-Coins grundsätzlich eine der profitabelsten Möglichkeiten für Trader darstellen, die mit kleinem Kapital zum Millionär werden wollen, ist es nicht einfach, den richtigen Kandidaten zu finden.

Natürlich weiß niemand, auch der beste Analyst nicht, welcher Coin die nächste große Erfolgsgeschichte wird. Dennoch gibt es einige Kandidaten, die ein größeres Potenzial aufweisen als andere. Vor allem 3 Meme-Coins im ICO könnten Anlegern jetzt große Gewinne bringen.

PlayDoge verbindet Play-to-Earn mit Retro-Feeling

Playdoge ($PLAY) gehört zu einem gleichnamigen Handygame, in dem es als primäre Währung funktioniert. Spieler können sich damit Belohnungen, Minispiele und vieles mehr für ihren "Doge" ein an die beliebten Tamagotchis angelehntes Haustier kaufen. Doch natürlich wird der Meme-Coin nicht nur im Spiel verwendet, sondern kann auch außerhalb an dezentralen und später vielleicht sogar an großen zentralen Börsen gehandelt werden.

(Playdoge sammelt jeden Tag Geld ein und könnte einen phänomenalen Börsenstart hinlegen - Quelle: playdoge.io)

Obwohl Playdoge am globalen Meme-Coin-Markt noch fast unbekannt ist, haben über 18.000 Anleger den Geheimtipp bereits entdeckt und fast 6 Mio. Dollar in die Entwicklung des Meme-Coins investiert. Nach dem Start werden noch deutlich höhere Zuflüsse erwartet, was den Preis nach oben treiben könnte.

Ein Investment ist im Übrigen nicht der einzige Weg, wie Anleger $PLAY-Tokens erhalten können. Denn das gleichnamige Spiel Playdoge bietet eine Play-to-Earn-Funktion an. Wenn sich Anleger also gut um ihren Doge kümmern, erhalten sie eine Belohnung in $PLAY-Token.

Mit olympischem Sportsgeist zu x100 mit The Meme Games

The Meme Games ($MGMES) ist ein frisch ins ICO gestarteter Meme-Coin mit einem olympischen Thema. In diesem werden die alten olympischen Werte wie Respekt, Exzellenz und Mut mit der Chance auf große Gewinne gemischt. Analysten erwarten nämlich, dass der auf der Ethereum-Blockchain aufgelegte Coin schon kurz nach dem Start x100 erreichen könnte.

(The Meme Games ist erfolgreich ins ICO gestartet und konnte bereits viele Anleger von sich überzeugen - Quelle: Tradingview.com)

Im Gegensatz zu vielen anderen Coins im ICO hat $MGMES bereits jetzt ein fixes Startdatum. Dieses wurde auf den 10.09.2024 festgelegt. An diesem Tag wird der Coin an dezentralen Börsen gelistet und aller Voraussicht nach könnte die Marktkapitalisierung schneller neue Höhen erreichen, als Usain Bolt die 100 Meter sprintet.

Neben dem spannenden Thema und der für das kurze ICO gigantischen Community mit fast 20.000 Anlegern profitieren Investoren von $MGMES auch von einer einträglichen Staking-Funktion und einem möglichen Einzahlungsbonus. Der Presale läuft erst seit Kurzem, wird aber bereits in weniger als 2 Tagen seinen Preis erhöhen.

Pepe Unchained knackt in kürzester Zeit 5 Mio. Dollar

Wer kennt $PEPE nicht, eine der erfolgreichsten Geschichten des Meme-Coin-Marktes? Mittlerweile beträgt die Marktkapitalisierung 5 Mrd. Dollar und viele Anleger wünschen sich, dass sie von Anfang an dabei gewesen wären. Diejenigen, die von Anfang an dabei waren, wurden in vielen Fällen mit kleinem Kapital zum Millionär. $PEPE hat nur eine Schwäche. Er ist an die alte, langsame und für Transaktionen teure Blockchain von Ethereum angekettet. Doch sein Nachfolger Pepe Unchained ($PEPU) setzt genau an dieser Schwachstelle an.

(Durch seine eigene Blockchain könnte um $PEPU herum vielleicht bald ein Ökosystem mit vielen Meme-Coins entstehen - Quelle: pepeunchained.com)

Pepe Unchained hat eine eigene Layer-2-Lösung, was gleichbedeutend mit einer eigenen Blockchain ist, und gibt allen Anlegern, die den sagenhaften Siegeszug von $PEPE verpasst haben, eine zweite Chance. Ein großer Vorteil von $PEPU ist, dass der Meme-Coin sich gerade im ICO befindet. Dadurch kann er von Investoren günstig gekauft werden, was das Gewinnpotenzial maximiert. Allerdings erhöhen sich auch im Presale die Preise, weshalb interessierte Anleger schnell sein sollten, um das Maximale aus dem Potenzial von $PEPU herauszuholen.

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.