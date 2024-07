NEW YORK (dpa-AFX) - Am US-Aktienmarkt haben die Anleger am Mittwoch scharenweise Technologiewerte abgestoßen. Die wichtigsten Tech-Indizes brachen um jeweils mehr als drei Prozent ein. Die Investoren wurden nach einem enttäuschenden Start in die Gewinnsaison der großen Technologie-Konzerne auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt. Es kamen Befürchtungen auf, dass die Begeisterung für Künstliche Intelligenz, die den Bullenmarkt beflügelt hatte, übertrieben sein könnte.

Der technologielastige Auswahlindex Nasdaq 100 sackte um 3,65 Prozent auf 19.032,39 Punkte ab und fiel damit wieder auf das Niveau von Mitte Juni zurück. Mit dem Kursrutsch zur Wochenmitte wurde zudem die 50-Tage-Durchschnittslinie gerissen. Charttechnisch orientierte Anleger interpretieren dies als Hinweis auf einen mittelfristigen Abwärtstrend und damit als Verkaufssignal. Der Nasdaq Composite knickte um 3,64 Prozent auf 17.342,41 Punkte ein.

Für den marktbreiten S&P 500 ging es um 2,31 Prozent auf 5427,13 Punkte nach unten. Dieser musste damit den größten Tagesverlust seit Dezember 2022 verkraften. Der Leitindex Dow Jones Industrial sank um 1,25 Prozent auf 39.853,87 Punkte./la/he

