Samsung-Galaxy-Geräte sind jetzt mit der patentierten und leistungsstarken KI-gestützten Betrugsschutztechnologie von McAfee ausgestattet, die vor dem Anstieg von KI-generierten Phishing-Betrügereien schützt.

McAfee erweitert den Online-Schutz für Samsung-Galaxy-Mobilgeräte, einschließlich des Zugangs zu McAfee-Sicherheit mit McAfee Scam Protection.

Die jahrzehntelange Partnerschaft wird erweitert, um die KI-gestützte McAfee-Sicherheit im Samsung Galaxy Store in 98 Märkten anzubieten.

McAfee Corp., ein weltweit führender Anbieter von Online-Schutz, gab heute die Verlängerung seiner zehnjährigen Partnerschaft mit Samsung bekannt, die einen verbesserten Schutz vor Online-Bedrohungen für die Privatsphäre, die Identität und persönliche Daten der Verbraucher ermöglicht.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20240723324190/de/

McAfee and Samsung Extend Partnership for 10th Year, Expand AI-Powered Online Protection for Samsung Customers Around the Globe via Galaxy Store (Photo: Business Wire)

Ab sofort ist auf den mobilen Geräten von Samsung, darunter das Galaxy S24 Ultra, Galaxy S24, Galaxy S24+, die Galaxy Tab S9-Serie, das Galaxy Z Flip6 und das Galaxy Z Fold6, der Galaxy Store vorinstalliert. Hier können Nutzer die McAfee Sicherheits-App* herunterladen und verwenden, die McAfee Scam Protection enthält, die patentierte KI-Technologie des Unternehmens, die automatisch eine gefährliche URL in Ihren Textnachrichten erkennt und Sie benachrichtigt, wenn diese entdeckt wird. Sie blockiert auch präventiv riskante Websites, wenn Sie versehentlich auf einen betrügerischen Link in einer Textnachricht, einer E-Mail, einem Social-Media-Post und mehr klicken.

McAfee Security ist nicht nur für Galaxy-Handys und -Tablets verfügbar, sondern kann auch von bestehenden Kunden in 98 Märkten über den Galaxy Store erworben werden. Verbraucher können die App ganz einfach kaufen und auf ihrem Samsung-Mobilgerät installieren und so einen ununterbrochenen Online-Schutz gewährleisten. Dies ist besonders wichtig in einer Zeit, in der Cyberkriminelle mit dem Aufkommen von KI immer überzeugendere, personalisierte Betrugsversuche in großem Umfang erstellen, so dass es für Verbraucher schwieriger denn je ist, zu wissen, welchen Inhalten sie vertrauen können: 50 der Mobiltelefonnutzer geben an, dass KI es ihnen erschwert hat, Online-Betrügereien zu erkennen, und 39 der Befragten geben zu, dass sie auf betrügerische Textnachrichten geklickt haben, z. B. auf eine verdächtige SMS von einer unbekannten Nummer oder eine gefälschte Paketzustellungsnachricht.**

Diese Funktionen tragen auch dazu bei, wichtige Bedenken der Verbraucher zu zerstreuen: Laut der jüngsten Umfrage von McAfee zu mobilen Bedrohungen sind 90 Prozent der Menschen weltweit besorgt über den Schutz ihrer Online-Privatsphäre und ihrer Identität, wenn sie ihr Mobiltelefon benutzen. Um diesen Bedenken im Zeitalter der KI weiter entgegenzuwirken, sind die neuesten Galaxy-Geräte mit Advanced-Intelligence-Einstellungen *** ausgestattet, die den Nutzern die volle Kontrolle darüber geben, inwieweit sie zulassen, dass ihre Daten die KI-Erfahrung verbessern, indem sie die Online-Datenverarbeitung deaktivieren.

"Unsere fortgesetzte Partnerschaft mit Samsung hilft uns dabei, das zu tun, worauf es am meisten ankommt: mehr Menschen zu schützen, damit sie ihr Leben online mit Vertrauen leben können", sagte Pedro Gutierrez, Senior Vice President bei McAfee. "Mit der Einführung von Samsungs neuer mobiler KI-Erfahrung und McAfees anhaltendem Fokus auf den Einsatz von KI zur Bekämpfung von KI-Betrug freuen wir uns, unsere Partnerschaft fortzusetzen."

Samsung Galaxy-Geräte, darunter die Galaxy S24-Serie, die Galaxy Tab S9-Serie, das Galaxy Z Flip6 und das Galaxy Z Fold6, bieten jetzt McAfee Security mit McAfee Scam Protection zu einem Sonderpreis über die vorinstallierte Galaxy Store-App. Diese breite Palette an verfügbaren Geräten mit McAfee Online-Schutzlösungen bietet Nutzern einen umfassenden Schutz vor den sich entwickelnden Online-Bedrohungen.

Über McAfee

McAfee Corp. ist ein weltweit führender Anbieter von Online-Schutz für Verbraucher. Mit dem Schwerpunkt auf dem Schutz von Menschen, nicht nur von Geräten, passen sich die Verbraucherlösungen von McAfee an die Bedürfnisse der Anwender in einer Welt, die ständig online ist, an und ermöglichen ihnen ein sicheres Leben durch integrierte, intuitive Lösungen, die ihre Familien, Gemeinschaften und Unternehmen mit der richtigen Sicherheit im richtigen Moment schützen. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte https://www.mcafee.com.

_____________________________

Die im Samsung Galaxy Store erhältliche McAfee Sicherheits-App ist McAfee Total Protection, die McAfee Scam Protection enthält, die patentierte und leistungsstarke Technologie der künstlichen Intelligenz (KI) von McAfee, die vor der Zunahme von KI-generierten Phishing-Betrügereien schützt.

** McAfee-Umfrage über mobile Bedrohungen Februar 2024, durchgeführt vom Marktforschungsunternehmen MSI-ACI mit 4.032 Erwachsenen aus sieben Ländern, darunter die USA, Großbritannien, Frankreich, Deutschland, Australien, Indien und Japan.

*** Anmeldung für Samsung-Konto erforderlich. Advanced-Intelligence-Einstellungen, die den Serverzugriff verhindern, schränken die Funktionalität einiger KI-Funktionen ein. Ungeachtet des Serverzugriffs speichert Samsung keine Benutzerein- oder -ausgabedaten. Für KI-Funktionen, die von Drittanbietern bereitgestellt werden, können andere Bedingungen gelten.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20240723324190/de/

Contacts:

Pressekontakt

media@mcafee.com