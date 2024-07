Sechs Monate nach der strategischen Investition von Thoma Bravo in den globalen Investment-Research-Verlag befindet sich das Geschäft auf Erfolgskurs

BlueMatrix, der weltweit größte Anbieter für Analysen im Bereich Investitionen, hat bekannt gegeben, seit Anfang 2024 und einer strategischen Wachstumsinvestition durch die führende Software-Investmentgesellschaft Thoma Bravo die neuen Umsatzerlöse im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um beeindruckende 74 gesteigert zu haben. BlueMatrix verdoppelt die Investitionen in seine Kunden durch eine Wachstumsstrategie, die unter anderem die Verstärkung des Führungsteams durch zwei wichtige Ernennungen in der Geschäftsleitung vorsieht. Der neue Chief Financial Officer und der neue Chief Revenue Officer bringen gemeinsam über 40 Jahre Erfahrung in der Skalierung von Softwareunternehmen in der Finanzdienstleistungsbranche mit.

Zum Führungsteam von BlueMatrix, das von der Chief Executive Officer und President Patricia Horotan und dem Chief Operating Officer Mirko Consolascio geleitet wird, stößt Ben McFadden, der zum Chief Financial Officer ernannt wurde. Er bringt über 15 Jahre Erfahrung im Bereich strategische Unternehmenssoftware mit. Er war zuvor Head of Finance bei Nintex, einem führenden Anbieter von globaler Automatisierungssoftware, und bei Revalize, einem Anbieter von Quote-to-Cash-Lösungen für die Fertigung. Davor war er fünf Jahre lang als Sell-Side Equity Research Analyst bei Keybanc Capital Markets tätig, wo er sich auf Infrastruktur-Software konzentrierte.

Ben McFadden kommentierte: "Ich habe die Entwicklung von BlueMatrix vor sieben Jahren als Sell-Side Equity Analyst miterlebt und freue mich, nun Teil dieses außergewöhnlichen Teams zu sein. Mein Augenmerk liegt vor allem auf der Aufrechterhaltung unserer beeindruckenden Kundenbindung von 97 %, die durch unsere internationale Expertise, branchenführende Produkte und einen hervorragenden Service ermöglicht wird. Auch dank der strategischen Investition von Thoma Bravo sehe ich die Zukunft von BlueMatrix sehr positiv."

Zum Führungsteam von BlueMatrix gesellt sich außerdem Bryan North-Clauss, der zum Chief Revenue Officer ernannt wurde. Zuletzt war er als Chief Revenue Officer bei Truv tätig, nachdem er die Finanzdienstleistungsabteilung von AlphaSense geleitet hatte, wo er zur Steigerung des jährlichen wiederkehrenden Umsatzes um 350 und der Produktivität pro Vertriebsmitarbeiter um 400 beigetragen hatte. Frühere Stationen seiner Karriere waren leitende Positionen im Bereich Fixed Income Sales bei der Deutschen Bank, Morgan Stanley, Citi und Lehman Brothers. Er begann seine Karriere als Gründungsmitglied des Softwareunternehmens JobDirect.com, das von Korn/Ferry übernommen wurde.

Bryan North-Clauss erklärte: "Für mich ist dies ein entscheidender Moment, um mich BlueMatrix anzuschließen und nach der strategischen Investition von Thoma Bravo im Januar zu den ehrgeizigen Expansionsplänen des Unternehmens beizutragen. Sechs Monate danach liegt mein Fokus weiterhin auf der Stärkung unserer Marktführerschaft und unseres Anteils in unseren Kernvertikalen. Zum Beispiel werden 75 aller Sell-Side-Research-Studien auf der BlueMatrix-Plattform veröffentlicht, was unsere starke Produkt-Markt-Passung und unser Engagement für erstklassigen Service unterstreicht. Wir werden auch in Zukunft in den Erfolg unserer Kunden investieren, um das zukünftige Wachstum voranzutreiben."

Die weiterhin auf Wachstum ausgerichtete Strategie von BlueMatrix wird sich auf die Erschließung neuer Märkte, darunter Europa, die APAC-Region und Südamerika, konzentrieren, um einem neuen globalen Kundenstamm technische Expertise und eine positive Kundenerfahrung zu bieten. Zudem wird der Schwerpunkt verstärkt auf Innovationen liegen, die die Workflows, die Skalierbarkeit und die tiefe Integration der gesamten Produktpalette optimieren, um den sich wandelnden Bedürfnissen des weltweiten Kundenstamms gerecht zu werden.

Patricia Horotan, Chief Executive Officer und President von BlueMatrix, sagte: "Unsere Pläne, unsere Plattform und unser Produktportfolio für bestehende und neue Kunden gleichermaßen zu erweitern, dienen nicht nur der Festigung unserer weltweit führenden Position, sie werden auch die fortschrittlichsten Anlagelösungen für neue Generationen von Investoren bereitstellen. Wir freuen uns darauf, gemeinsam mit meinem Führungsteam und in Partnerschaft mit Thoma Bravo neue Märkte und neue Zielgruppen für BlueMatrix zu erschließen."

BlueMatrix wurde 1999 gegründet und beschäftigt derzeit 147 Mitarbeiter, von denen 42 in den USA und 39 in Rumänien tätig sind. Die Expansion in neue Märkte, darunter Europa, die APAC-Region und Südamerika, ist für die zweite Jahreshälfte geplant und unterstreicht das internationale Wachstum des Unternehmens.

BlueMatrix bietet vollständig integrierte, Cloud-basierte Lösungen für den gesamten Workflow im Bereich Investitionsanalysen, einschließlich der Erstellung von Inhalten, der Einhaltung von Vorschriften, der Distribution, des Hostings und der Analyse. Durch dieses umfassende Angebot ist BlueMatrix die einzige globale Plattform, die den gesamten Lebenszyklus von Investitionsanalysen abdeckt.

BlueMatrix, der weltweit größte Anbieter von Investitionsanalysen, leistet Pionierarbeit im Bereich der Bereitstellung von Software-as-a-Service (SaaS) und verbindet Anbieter und Leser von Inhalten. BlueMatrix entwickelt seit 1999 fortschrittliche Software für die Erstellung und Distribution von Analysen für den Finanzdienstleistungssektor und unterstützt über 800 Banken und Institutionen weltweit bei der Erstellung und Veröffentlichung von jährlich 1,4 Millionen Artikeln.

