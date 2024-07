Kursanalyse Solana: SOL könnte nun wieder viele Coins schlagen

Zuletzt hat Solana nach dem Abschluss der Korrekturwelle C einen Boden im Bereich von 116,31 bis 126,99 USD ausgebildet. Danach konnte der SOL-Kurs mit dem Rest des Kryptomarktes schnell wieder um mehr als 47 % steigen und die beiden diagonale Widerstandslinien überwinden.

Nun befindet sich Solana an dem wichtigen diagonalen Widerstand, welcher seit Oktober 2023 ausgebaut wurde. Das Niveau konnte bereits kurzzeitig durchbrochen werden, woraufhin jedoch eine Korrektur einsetzte.

Mittelfristige Kursanalyse von Solana

Der RSI ist mittlerweile nicht mehr so überhitzt wie zuvor und ein weiterer Anstieg scheint möglich, sofern das letzte Hoch von 185,17 USD überwunden wurde. Dann befindet sich der nächste wichtige Widerstand auf dem B-Level von rund 186,87 bis 188,91 USD.

Tendenziell ist noch einmal mit einem Test des letzten Ausbruchsniveaus des diagonalen Widerstands zu rechnen, an welchem sich ein Cluster befindet, an welchem der SOL-Kurs genügend Unterstützung erhalten sollte.

Solana Volumen-Profil

Der 50- und 200-Tage-SMA haben sich verengt, was auf eine impulsive Entladung hindeutet. Zudem sind sie mittlerweile beide wieder nach oben gerichtet, womit eine Ausrichtung nach oben signalisiert wird. Ebenso verweist das Volumen-Profile auf ein geringes Volumen im oberen Bereich, sodass Solana schnell neue Jahreshochs erreichen könnte.

VWAP und Order-Buch im 15-Minuten-Chart von Solana

Auf der kleineren Zeitebene im 15-Minuten-Chart kann sich der SOL-Kurs gerade über dem VWAP halten. Sollte er darunterfallen und diese Bewegung mit einer weiteren Kerze nach unten bestätigen, so ist eine temporäre Korrekturbewegung wahrscheinlich.

Ebenso wurde eine Art Schulter-Kopf-Schulter-Formation mit einer zu kleinen rechten Schulter ausgebildet, welche nach unten aufgelöst werden könnte. Aktuell verweist das Order-Buch jedoch auf ein bullischeres Sentiment der Investoren.

Fundamentale Entwicklung von Solana

Mittlerweile konnte Solana die Überlastungsprobleme lösen, indem die Anzahl von Fehltransaktionen deutlich gesenkt und diese nicht wieder manuell von den Nutzern ausgeführt müssen, sondern bis zur Exekution wiederholt werden.

Zudem wurden andere Punkte verbessert, welche die Massenadaption vorantreiben können. Dazu zählen etwa die Solana Blinks, mit denen sich mit Links schnell verschiedene Transaktionen vollziehen lassen oder das Bonuspunkteprogramm für Shopify-Unternehmen und ihre Kunden. Aber auch die Cross-Chain-Brücke zu Bitcoin eröffnet neue Anwendungsfälle und Liquiditätsströme.

Ein weiterer wichtiger Faktor sind die Hoffnungen bezüglich der Genehmigung der Solana-Spot-ETFs in den USA, wobei viele Analysten sie aus mehreren Gründen nach den am 23. Juli gestarteten ETH-ETFs nun am wahrscheinlichsten halten. Zudem sollen laut Nate Geraci bald ETFs für Körbe von Kryptowährungen erscheinen.

Förderlich dürften sich auch die gestiegenen Wahlchancen von Donald Trump auswirken, da dieser ein besonders liberales Kryptogesetz einführen will. Hinzu kommen die im September erwarteten Zinssenkungen in den USA, das bullischste Jahr des Vierjahreszyklus nach dem Halving und die zugenommen Akzeptanz.

Zudem optimieren sich die Angebote auf Solana immer weiter. So unterstützt das noch als Solend bekannte Saven and Expands inzwischen auch Shitcoin-Leerverkäufe. Zudem wurde mit AgriDex der erste grenzüberschreitende Agrar-Trade zwischen einem südafrikanischen Produzenten und einem Importeur aus London vollzogen.

Ebenso wird Solana von Finanzgiganten wie Nomura und Breven Howard für die Tokenisierung von RWAs genutzt. Laut Avtar Sehra, dem Geschäftsführer von Libre, ist Solana aufgrund ihrer Skalierbarkeit und Geschwindigkeit die favorisierte Chain.

Entwicklung der On-Chain-Daten von Solana

Zudem kommt die Blockchain laut den Angaben des Solana-Explorers nach den Optimierungen auf eine beeindruckende Geschwindigkeit von 3.817 TPS (Transaktionen pro Sekunde), womit sie 273-mal schneller als die 14 TPS von Ethereum ist.

Ebenso sind es deutlich mehr als bei den Ethereum-Layer-2s, wobei Solana sogar ohne Skalierungslösungen auskommt und somit ohne Überbrückungsfunktionen einen deutlich höheren Nutzerkomfort bietet. Dies macht sich auch bei den stark zunehmenden Nutzerzahlen bemerkbar.

TVL von Solana erklimmt Zweijahreshoch

Bemerkenswert ist auch der Anstieg des TVL der Solana-Blockchain. Denn unter den Top 10 der Chains mit dem größten TVL konnte Solana im vergangenen Monat mit einem Plus von 32 % nach Avalanche mit 40,43 % am zweitstärksten zulegen und im Vergleich zu vielen anderen Blockchains schon ein neues Zweijahreshoch ausbilden. Zudem stieg der TVL in einer Woche um 12,74 % und bei ETH nur um 4,52 %.

Solana TVL | Quelle: DeFiLlama

Solana ist seit Tagen die führende Chain beim DEX-Volumen

Überdies hat Solana seit Anfang Juli Ethereum im DEX-Handelsvolumen überholt und hält sich seitdem die meiste Zeit an der Spitze. Nur an zwei Tagen konnte SOL kurzzeitig von ETH und AVAX übertroffen werden.

Dabei kommt Solana auf ein 7-Tage-DEX-Volumen von 14,87 Mrd. USD, was mittlerweile beeindruckende 22,59 % über den 12,13 Mrd. USD von Ethereum ist. Zuletzt erzielte Solana einen Marktanteil von 29,71 %, während es bei Ethereum 27,18 % waren.

DEX-Volumen nach Blockchain | Quelle: DeFiLlama

Solana hält sich unter den führenden NFT-Blockchains

Aber auch im Bereich der NFTs entwickelt sich Solana positiv. Über die vergangenen 30 Tage wurden Verkäufe im Volumen von 100,02 Mio. USD abgewickelt, während es bei Ethereum mit 136,94 Mio. USD nur 36,91 % mehr waren.

Bei der Anzahl von Transaktionen schneidet Solana jedoch weiterhin mit 1,75 Mio. deutlich besser als Ethereum mit seinen 0,51 Mio. ab, wobei selbstverständlich noch die der Layer-2s hinzukommen und somit SOL um ein Vielfaches übertreffen.

Vergleich NFT-Daten der Blockchains | Quelle: CryptoSlam

Solana rutscht beim Dapp-Volumen ab

Nachdem es Solana kürzlich noch beim Dapp-Volumen auf den zweiten Platz geschafft hat, ist der potenzielle Ethereum-Killer nun mit einem Wert von 1,31 Mrd. USD auf den siebten Platz gerutscht.

Dapp-Volumen nach Blockchain | Quelle: DappRadar

Solana befindet sich bei den 30-Tage-Stablecoin-Transaktionen nur noch auf Platz 2

Ebenso hat für Solana der Wettkampf auf dem Markt der Stablecoins wieder zugenommen. Noch zu Beginn des Jahres war die Blockchain mit Abstand führend, wurde inzwischen jedoch von der BNB Smart Chain übertroffen. Dabei kommt die Blockchain von SOL gerade auf ein 30-Tage-Volumen von 90,22 Mio. USD, während es bei dem neuen Marktführer mit 94,55 Mio. USD 4,80 % mehr sind. Aber auch Tron hat wieder stärker aufgeholt.

Stablecoin-Transaktionen nach Blockchain | Quelle: Visa und Allium

So können Anleger die höchsten Gewinne erzielen

Bei der Kursanalyse von Solana müssen eine Reihe von wichtigen Faktoren berücksichtigt werden, welche die Entwicklung der Blockchain ins Verhältnis zu anderen setzt. Dabei sollten Sie nicht nur den Kurs, sondern ebenso einige andere Faktoren analysieren, wie die On-Chain-Daten oder die Social-Media-Metriken.

Insbesondere für Anfänger gibt es somit eine Vielzahl von Punkten zu beachten, sodass man schnell einmal etwas Wichtiges übersehen kann. Vor allem Autodidakten brauchen aufgrund ihrer meist unstrukturierten Vorgehensweise nicht selten deutlich länger. Zudem können sie nicht so gut aus den Erfahrungen und Fehler anderer lernen.

Bisher wissen laut einer Umfrage erst drei von fünf Personen, was eine Blockchain ist und weitere 40 % fühlen sich nicht ausreichend über Kryptowährungen aufklärt. Dieser Umstand ist umso wichtiger, da die neuen Technologien einige der größten Gefahren und Probleme des Finanzsystems, des Unterhaltungssektors, der Gesellschaft, der KIs, der Politik und mehr lösen können. Die Bildungsplattform 99Bitcoins wird dieses Potenzial schöpfen.

Während fast alle neugierigen Kinder durch das zwanghafte Lernen in der Schule den Spaß an Fortbildungen verloren haben, können die Nutzer von 99Bitcoins wieder die Neu-gier entdecken. Denn das interaktive Lernen bietet einige entscheidende Vorteile, welche die Bildung besonders motivierend, effizient, tranformativ und mit Learn-to-Earn sogar lukrativ gestalten.

Die höchsten Renditen können Anleger durch ein Investment in die persönliche Fortbildung erzielen. Denn somit lässt sich der "circle of competence" erweitern. Zudem kann man auf diese Weise Wissen anstelle von Zeit in Geld tauschen, was in der Regel deutlich lukrativer und vor allem praktisch grenzenlos ist.

Auf der Bildungsplattform von 99Bitcoins können auch andere Dozenten ihre Inhalte anbieten, sodass das innovative Bildungsprojekt mit elfjähriger Erfolgshistorie deutlich schneller skalieren kann. Sein Coin für die Bildungs-Tokenisierungs-Plattform auf der Bitcoin-Blockchain ist nur noch für wenige Tage im Vorverkaufsangebot erhältlich.

Ebenso können fortschrittliche KI-Prognose-Tools und Handelsroboter wie von dem beliebten WienerAI das Investieren auf die nächste Stufe bringen. Schließlich lassen sich somit Zeit und Mühe sparen, während man gleichzeitig von statistischen Vorteilen profitiert. Zudem bietet der fortschrittliche KI-Chat eine persönliche Anlageberatung und vieles mehr.

Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten. Zudem ist der Autor möglicherweise selbst in die Vermögenswerte investiert, wodurch ein Interessenkonflikt entstehen kann.