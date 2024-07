Bynder, ein weltweiter Marktführer beim Enterprise Digital Asset Management (DAM), erzielte ein Rekordwachstum in der ersten Jahreshälfte 2024, das vor allem durch die beschleunigte Einführung der KI-gestützten Lösungen des Unternehmens und die strategischen DAM-Implementierungen ermöglicht wurde.

Seit der Markteinführung vor neun Monaten haben mehr als 350 Kunden die verbesserte KI-Suchfunktion von Bynder genutzt. Mithilfe der Lösung wurden mehr als 30 Millionen Bilder verarbeitet. Bynder, das zurzeit mehr als 150 Millionen aktive Assets auf seiner Plattform verwaltet, meldete zudem ein Plus von 20 bei der Lieferung von Assets an angeschlossene Systeme im Vergleich zum Vorjahr. 113 Milliarden ausgelieferte Inhalte in der ersten Jahreshälfte machen deutlich, dass die Kunden von Bynder weiterhin auf Inhalte als strategisches Differenzierungsmerkmal setzen, um herausragende Content-Erlebnisse bereitzustellen.

Bynder hat bereits im Jahr 2016 KI-Fähigkeiten in seine Plattform integriert und damit das langfristige Engagement des Unternehmens bewiesen, noch bevor KI zum Mainstream wurde. Seitdem hat Bynder seine Anstrengungen durch die Übernahme eines KI-Unternehmens und die Einführung von AI Search Experience weiter verstärkt. Dabei hat das Unternehmen seine KI-Fähigkeiten kontinuierlich verbessert und bietet seinen Kunden die volle Entscheidungsfreiheit bei der Frage, wie KI und unter welchen Bedingungen in ihrem Unternehmen zum Einsatz kommt.

Seit der Einführung von Bynders AI Search Experience haben viele Bynder-Kunden die Lösung übernommen. Dies zeigt die zunehmende Wahrnehmung von KI als strategisches Tool für Vermarkter, die ihre Content-Transaktionen rationalisieren und das Kundenerlebnis verbessern wollen. Dieser Trend bestätigt den KI-Ansatz von Bynder und unterstreicht die Notwendigkeit, KI verantwortungsvoll einzusetzen, um den Kunden messbare Vorteile bieten zu können.

Die KI-gestützte DAM-Plattform von Bynder ist von zentraler Bedeutung für die Unterstützung von Go-to-Market-Initiativen, und die Einführung von KI im Content-Bereich hat den Erfolg der AI Search Experience von Bynder signifikant beschleunigt. Diese von Kunden-Feedback inspirierte Lösung ermöglicht Teams, die Wiederverwendung von Assets zu maximieren, Ressourcen zu sparen, den Zeitaufwand für die Suche nach Assets zu reduzieren und Duplikate automatisch zu eliminieren.

Bei den kürzlich von Bynder verliehenen Customer Spotlight Awards wurden die Vorteile der Lösung deutlich: Marken wie Viator, Les Mills oder Inspire Brands wurden für ihre herausragenden Innovationen und die Generierung eines signifikanten Mehrwerts und ROI bei der Implementierung und Nutzung von Bynder DAM ausgezeichnet.

Durch den Einsatz von KI-gestützten Empfehlungen und Filteroptionen konnte Inspire Brands relevante Assets schnell finden und über sein Portfolio an Untermarken verteilen. Die stark verbesserte Auffindbarkeit von geeignetem Content hat die Wiederverwendung von Assets innerhalb des Unternehmens gefördert und ihren Wert für das Unternehmen erhöht.

Cliff Crosbie, Head of AI Strategies bei Bynder, kommentiert: "Es ist großartig zu erleben, wie unsere kontinuierlichen Innovationen und unsere Marktführerschaft im Bereich der künstlichen Intelligenz das Wachstum im ersten Halbjahr vorangetrieben haben zusammen mit unseren strategischen DAM-Implementierungen, die beide zu unverzichtbaren Lösungen für unsere Kunden geworden sind. Die digitale Landschaft entwickelt sich schneller als je zuvor. Deshalb streben wir an, KI auf verantwortungsvolle Weise zu implementieren, um Skalierung und Effizienz zu fördern. Wir freuen uns darauf, schon bald die nächste Phase unserer KI-Verbesserungen auf den Markt zu bringen."

Vor dem Hintergrund des beschleunigten Wachstums des Unternehmens hat Bynder Ann-Michèle Verheyden zum neuen Chief Legal Officer ernannt. Ann-Michèle bringt weitreichende Erfahrungen in den Bereichen SaaS, geistiges Eigentum und Datenschutz mit, die Bynders Marktposition und KI-Investitionen unterstützen werden. In diesem Bereich wird sie ein robustes Compliance-Framework entwickeln, das es Unternehmen ermöglicht, die Komplexität der KI-gestützten Technologien zu bewältigen und zugleich Risiken zu senken.

Außerdem wechselt Richard Heitmann als neuer Chief Marketing Officer zu Bynder. Richard verfügt über langjährige Erfahrungen, die er bei wachstumsstarken Startups wie Aspera und bei IBM im Segment der Unternehmenssoftware sammelte. Richards Know-how wird dazu beitragen, das weitere Wachstum zu beschleunigen und die Plattforminnovationen von Bynder auf den Markt zu bringen.

Mit Blick auf die zweite Jahreshälfte wird Bynder im September in Amsterdam seinen ersten Bynder Connect-Kundenevent ausrichten. Die Veranstaltung bietet Branchenführern die Gelegenheit, Erkenntnisse auszutauschen, neue Innovationen vorzustellen und Erfolge mit ihren Kunden zu feiern.

Nähere Informationen über das KI-gestützte DAM von Bynder finden Sie unter: https://www.bynder.com/en/solutions/initiatives/ai-automation/.

