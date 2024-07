American Express: deutlich besser als Mastercard & Visa! Jetzt Long Trade starten?

Intakter Aufwärtstrend bei der Kreditkarten-Aktie American-Express (AXP)

Rücksetzer vom Allzeithoch! Jetzt bitte noch eine kurze Kerze!

American Express (AXP) - ISIN US0258161092

Rückblick: Im Triumvirat der führenden Kreditkarten-Aktie hat - zumindest bezogen auf die Chartformation der vergangenen Tage - American Express die Nase vorn vor den Mitbewerbern Mastercard und Visa. Während die letzteren beiden am heutigen Mittwoch mit markanten Gap Downs einen üblen Abverkauf zu verzeichnen hatten, sahen wir bei American Express zwar eine lange rote Kerze, die aber den 20er-EMA nur touchierte, dann aber darüber schloss. Das Wertpapier hält sich nach wie vor in einem Aufwärtstrend, so dass Trader nach dem jüngstem Pullback vom Allzeithoch passende Gelegenheiten für Long Trades suchen dürfen.

American-Express-Aktie: Chart vom 25.07.2024, Kürzel: AXP Kurs: 240.99 USD, Tageschart Quelle: TWS

Mögliches bullisches Szenario

Wünschenswert wäre nun eine etwas kürzere Tageskerze auf dem aktuellen Niveau, so dass wir die Risikospanne etwas enger setzen können. Kursziel ist das zuvor genannte Allzeithoch vom 18. Juli.

Mögliches bärisches Szenario

Sofern die Korrektur am Gesamtmarkt weiter anhält und die American-Express-Aktie mit nach unten zieht, sollten wir unseren Long Trade zunächst einmal verschieben und auf neue Setups warten.

Meinung:

American Express feiert Rekordzahlen: Der Finanzriese aus den USA meldet für das zweite Quartal 2024 einen beeindruckenden Gewinnschub. Mit einem Anstieg von 39 Prozent im Jahresvergleich übertrifft das Unternehmen alle Erwartungen. Die Wall Street zeigt sich überrascht: Der bereinigte Gewinn pro Aktie kletterte auf 3,49 USD und liegt damit deutlich über den Prognosen der Analysten. Angesichts dieser herausragenden Performance hebt American Express seine Gewinnprognose für das laufende Geschäftsjahr an.

Quellennachweise, Mögliche Interessenskonflikte, Meinung und sonstige Daten

Aktuelle Marktkapitalisierung: 163.32 Mrd. EUR

Durchschnittsvolumen der letzten 20 Tage: 653.89 Mio. USD

Meine Meinung zu American Express ist bullisch.

Quellennachweis: https://www.stockstreet.de/stockstreet-chart-analysen/1027229-american-express-nahe-allzeithoch-warum-die-hausse-weitergehen-koennte

Veröffentlichungsdatum: 25.07.2024

Autor: Thomas Canali

