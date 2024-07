Nominierungen für die 3. Auflage des "Recognizing Global Digital Engineering Excellence"-Awards sind ab sofort möglich

L&T Technology Services Limited (BSE: 540115, NSE: LTTS), ein führendes, weltweit tätiges Unternehmen für Digital Engineering und F&E, gab heute in Zusammenarbeit mit der Information Services Group (ISG), einem führenden, weltweit tätigen Technologieforschungs- und Beratungsunternehmen, und dem indischen Wirtschaftsnachrichtensender CNBC TV18 die Vergabe der dritten jährlichen Digital Engineering Awards bekannt.

Die Digital Engineering Awards würdigen und feiern globale Spitzenleistungen und Innovationen im Bereich Engineering. Für die Awards können alle Produktunternehmen, Hersteller und OEMs weltweit nominiert werden.

Unternehmen und ihre Dienstleistungsanbieter haben zur Einreichung von Nominierungen Zeit bis zum 23. September 2024 Die Bekanntgabe der Gewinner erfolgt im Rahmen einer Galaveranstaltung am 7. Dezember 2024 in Dallas, Texas, USA.

Mit der neuesten Ausgabe der Digital Engineering Awards soll auf dem bisherigen Erfolg des Programms aufgebaut werden, einschließlich des Programms 2023, für das mehr als 200 Nominierungen von über 100 führenden Organisationen aus der ganzen Welt eingegangen sind. Zu den Gewinnern der vergangenen zwei Jahre gehören namhafte Unternehmen wie AT&T, BMW Group Caterpillar Inc., Chevron Delta Airlines ExxonMobil GE Healthcare Honeywell und Microsoft.

Die Gewinner des Unternehmenspreises für das Programm 2024 werden von einer globalen Jury aus Branchenexperten darunter Vertreter der ISG in 11 Kategorien ausgewählt, die sechs Team- und fünf Einzelpreise umfassen.

Die diesjährigen Awards sind in zwei Segmente unterteilt Engineering The Change und Engineer At Heart und umfassen insgesamt elf Kategorien. Vor dem Hintergrund der jüngsten dynamischen Veränderungen in der Technologie und der Einführung von KI wurden zwei neue Awards ins Leben gerufen: AI Champion (Innovator) of the Year und AI Impact of the Year.

Die Awards werden am 7. Dezember im Rahmen einer Gala in den folgenden Kategorien verliehen:

Engineering the Change Team-Awards

Digital Transformation of the Year

Top Sustainability Initiative

Digital Engineering Project/Program of the Year

Engineering Product of the Year

Excellence in Value Realization

AI Impact of the Year

Engineer at Heart Individuelle Awards

The Distinguished Digital Engineering Leader

The Digital Engineer of the Year

The Woman Engineer of the Year

The Innovator of the Year

AI Innovator of the Year

Klicken Sie hier, um Ihre Nominierungen einzureichen

https://www.digitalengineeringawards.com/

Über The Digital Engineering Awards

Die Digital Engineering Awards versammeln Branchenführer, um herausragende Leistungen im Bereich F&E zu würdigen und globale Organisationen bei der Umsetzung ihrer innovativen Ideen zu unterstützen. Die Awards werden von L&T Technology Services in Zusammenarbeit mit der ISG und CNBC TV18 als Medienpartner verliehen.

Wenn Sie mehr über die Awards erfahren möchten, besuchen Sie unsere Website oder kontaktieren Sie uns..

Über L&T Technology Services Ltd

L&T Technology Services Limited (LTTS) ist eine börsennotierte Tochtergesellschaft von Larsen Toubro Limited, die sich auf Dienstleistungen im Bereich Engineering und F&E (ER&D) konzentriert. Wir bieten Beratungs-, Design-, Entwicklungs- und Testdienstleistungen für den gesamten Lebenszyklus der Produkt- und Prozessentwicklung. Zu unserem Kundenstamm gehören 69 Fortune-500-Unternehmen und 57 der weltweit führenden ER&D-Unternehmen aus den Bereichen Industrieprodukte, medizinische Geräte, Transportwesen, Telekommunikation und Hi-Tech sowie der Prozessindustrie. Das Unternehmen mit Hauptsitz in Indien beschäftigt zum 30. Juni 2024 über 23.550 Mitarbeiter in 22 globalen Entwicklungszentren, 30 globalen Vertriebsbüros und 108 Innovationslabors. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte https://www.LTTS.com/.

Über die ISG (Information Services Group)

Die ISG (Information Services Group) (Nasdaq: III) ist ein führendes, weltweit tätiges Technologieforschungs- und Beratungsunternehmen. Als geschätzter Geschäftspartner von über 900 Kunden, darunter mehr als 75 der 100 weltweit führenden Unternehmen, unterstützt die ISG Unternehmen, Organisationen des öffentlichen Sektors sowie Dienstleistungs- und Technologieanbieter bei der Erreichung von operativer Exzellenz und schnellerem Wachstum. Das Unternehmen ist auf Dienstleistungen im Bereich der digitalen Transformation spezialisiert, darunter KI und Automatisierung, Cloud- und Datenanalysen, Sourcing-Beratung, Managed Governance und Risikodienstleistungen, Netzwerkbetreiberdienste, Strategie- und Betriebsdesign, Change Management, Marktforschung sowie Technologieforschung und -analyse. Die ISG wurde 2006 gegründet und hat ihren Sitz in Stamford, Connecticut. Derzeit beschäftigt das Unternehmen 1.600 Experten für Digitalisierung, die in mehr als 20 Ländern tätig sind. Das globale Team ist für seine innovativen Denkansätze, seinen Einfluss auf den Markt, seine umfassenden Branchen- und Technologiekenntnisse sowie seine herausragenden Fähigkeiten in den Bereichen Forschung und Analyse auf Basis der umfassendsten Marktdaten der Branche bekannt. Weitere Informationen finden Sie unter www.isg-one.com.

Über Network18

Network18 ist Indiens führendes Medienkonglomerat, zu dem auch das größte Omni-Channel-Nachrichtennetzwerk des Landes gehört, das 20 Nachrichtenkanäle in 16 Sprachen und 4 Online-Nachrichtenplattformen in 13 Sprachen umfasst. Es ist das TV-Nachrichtennetzwerk mit der größten Reichweite in Indien, erreicht jede Woche über 175 Millionen Menschen im ganzen Land und hat einen Zuschauermarktanteil von 10,9 %. Network18 rangiert mit seinem digitalen Portfolio auf Platz 2 der digitalen Nachrichten- und Informationsverlage in Indien und verzeichnet jeden Monat über 180 Millionen Einzelbesucher.

Das Netzwerk unterhält einige der führenden Nachrichtensender Indiens, darunter CNN-News18 (Englisch), News18 India (Hindi), CNBC-TV18 (Englisch) und CNBC Awaaz (Hindi). Das regionale Portfolio des Nachrichtennetzwerks umfasst 15 Kanäle wie News18 Uttar Pradesh Uttarakhand, News18 Bihar Jharkhand, News18 Madhya Pradesh Chhattisgarh, News18 Rajasthan, News18 Punjab Haryana, News18 J&K Ladakh Himachal, News18 Assam/NE, News18 Gujarati, News18 Bangla, News18 Odia, News18 Kerala, News18 Kannada, News18 Tamil Nadu, News18 Lokmat und CNBC Bajar.

Network18 ist auch der Betreiber der meistbesuchten indischen Nachrichten-Websites, darunter News18.com, CNBCTV18.com, Moneycontrol.com und firstpost.com. Die neueste Initiative von Network18, Local18 (mit Schwerpunkt auf hyperlokalen Inhalten), deckt beinahe 300 Distrikte in Indien ab. Außerdem gibt die Gruppe die indische Ausgabe von Forbes heraus.

