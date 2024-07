Ethereum: Die ersten ETH-ETFs starten in den USA

Nachdem die Zulassung der ersten ETH-Spot-ETFs erst sehr nah schien, hat es schließlich doch mehrere Monate gedauert, bis die finale Zulassung erfolgte. Am 22. Juli war es schließlich soweit mit der finalen Zulassung, wodurch bereits am 23. Juli die ersten Investitionen folgen konnten. Doch was bedeutet das jetzt für Ethereum? Sehen wir bereits in den nächsten Wochen ein neues Allzeithoch bei Ethereum?

Die SEC mach den Weg für ETH-Spot-ETFs final frei

Nachdem die SEC bereits im Januar die ersten BTC-Spot-ETFs genehmigte, war die Hoffnung groß, dass der ETH-Spot-ETF unmittelbar folgen könnte. Doch die Zulassung hat deutlich länger gedauert, als zuerst erwartet. In einem ersten Schritt genehmigte die SEC den Handel an einigen US-Börsen, am 22. Juli folgte schließlich die Genehmigung von mehreren ETF-Emittenten. Während beim Bitcoin-Spot-ETF zunächst nur ein Emittent mit Blackrock zugelassen wurde, ist es in diesem Fall eine ganze Reihe an Anbietern. Zu den ersten gehören folgende: BlackRock, Fidelity, Grayscale, 21Shares, Bitwise, Franklin Templeton, VanEck und Invesco Galaxy. Der von Blackrock aufgelegte iShares Ethereum Trust wird in diesem Zusammenhang beispielsweise an der Börse NASDAQ gelistet.

Der Kurs von Ethereum reagiert nur minimal

Im Vorfeld waren die Hoffnungen groß, dass mit der Zulassung eine deutliche Kursbewegung bei Ethereum stattfinden würde. Doch ein Blick auf den Kurschart von Ethereum genügt, um festzustellen, dass die große Bewegung ausgeblieben ist. Das komplette Gegenteil ist sogar der Fall, denn ETH steht auf der Basis von fünf Tagen mit 3,4 Prozent im Minus. Die Marktkapitalisierung liegt in diesem Zusammenhang bei rund 405 Milliarden US-Dollar und damit rund viermal so hoch wie die des Stablecoins USDT. Dabei gilt es anzufügen, dass Ethereum bereits zu Beginn des Jahres eine starke Kursbewegung gezeigt hat, in der sich der Kurs des Altcoins mehr als verdoppelt hat, innerhalb von nur wenigen Tagen. An dieser Stelle stellt sich die Frage, wie es jetzt mit dem Kurs von Ethereum weitergehen könnte.

Wie geht es mit dem Kurs von Ethereum weiter?

Im Fokus der nächsten Tage, Wochen und Monate steht die Performance des Ethereum-Spot-ETFs im Fokus. Gelingt es dem Ethereum-Spot-ETF deutlich an Volumen zu gewinnen, wird dies eine unmittelbare Auswirkung auf den Kurs von Ethereum haben. Geht es nach der Starinvestorin Cathie Wood, wird alleine der Bitcoin eine durchschnittliche Allokation von fünf Prozent in den kommenden Jahren erreichen, bei institutionellen Investoren. In Anbetracht eines verwalteten Vermögens in Höhe von weit über 10 Billionen US-Dollar, die hauptsächlich auf die erwähnten institutionellen Investoren zurückzuführen sind, ist die erwartete Auswirkung gewaltig. Schafft es Ethereum auf nur einen Bruchteil der erwarteten Allokation des Bitcoins, wird Ethereum seinen Kurs massiv steigern können.

Der Handelsstart fiel bisher sehr vielversprechend aus. In den ersten Stunden ist bereits ein Volumen von rund 266 Millionen US-Dollar alleine in den ETH-Spot-ETF von Blackrock geflossen, neben 71 Millionen US-Dollar in den ETF von Fidelity. Doch das ist noch nicht alles, was in der kommenden Zeit relevant für den Kurs von Ethereum wird. Neben dem ETH-Spot-ETF steht insbesondere die Inflation bzw. die Leitzinsen im Fokus.

Das derzeit hohe Zinsniveau beeinflusst nach wie vor die Entwicklung des Kryptomarktes und damit auch die von Ethereum deutlich. Höhere Zinsen führen in der Regel dazu, dass Geld aus dem Kryptomarkt in stabilere Anlagen wie Anleihen und Spareinlagen fließt. Doch das könnte bald Geschichte sein, denn eine erste Zinssenkung wurde durch die EZB vollzogen, weitere könnten in den nächsten Monaten folgen. Auch die Fed könnte in den kommenden Monaten einen ersten Zinsschritt nach unten durchführen, nachdem die Inflation in den letzten Monaten deutlich abgeklungen ist. Sobald das Zinsniveau deutlich sinkt, ist zu erwarten, dass die Investitionen in Kryptowährungen wie Ethereum deutlich steigen werden.

Kann der ETH-Spot-ETF auch in Deutschland gekauft werden?

An dieser Stelle stellt sich die Frage, ob mit der finalen Genehmigung der Anträge von BlackRock und anderen Vermögensverwaltern auch der Handel in Deutschland ermöglicht wird. Das ist leider nicht der Fall, denn der Handel wird nach dem Abschluss des Genehmigungsverfahrens ausschließlich in den USA möglich sein. Die SEC hat mit ihrer Entscheidung nur Einfluss auf den Markt in den USA, Europa und auch andere Teile der Erde sind hiervon nicht betroffen.

Auf der anderen Seite muss in diesem Zusammenhang angefügt werden, dass auch keine Zulassung eines ETH-Spot-ETFs in naher Zukunft zu erwarten ist. Der Grund dafür ist die Tatsache, dass es nach geltendem Recht untersagt ist, einen ETF aufzulegen, der nur auf einem einzigen Basiswert basiert. Doch es gibt eine Vielzahl von fast gleichwertigen Alternativen in Europa und damit auch in Deutschland verfügbar. Eine dieser Alternativen sind sogenannte ETPs, die zwar keine ETFs sind, jedoch auch die Wertentwicklung eines einzigen Basiswertes abbilden, zum Beispiel von Ethereum.

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.