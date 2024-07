Boomi wird die Lösungen von ServiceNow nutzen, um einen optimierten Kundensupport und verbesserte Self-Service-Erfahrungen zu bieten

ServiceNow integriert die branchenführenden API-Management-Funktionen von Boomi in die Automation Engine, um eine vollständige Transparenz der API-Landschaft eines Benutzers und eine verbesserte Governance zu gewährleisten

ServiceNow (NYSE: NOW), die KI-Plattform für Unternehmenstransformation, und Boomi, ein führender Anbieter von intelligenter Integration und Automatisierung, haben heute ein strategisches Engagement bekannt gegeben, um gemeinsam die Kundenerfahrung durch KI-gestützten Self-Service mit Lösungen wie dem ServiceNow Technology Provider Service Management (TPSM) zu verbessern. Darüber hinaus wird Boomi als wichtiger Kunde von ServiceNow die ServiceNow App Engine nutzen, um einen optimierten Kundensupport und einen verbesserten Self-Service anzubieten. ServiceNow wird auch die nächste Generation der branchenführenden Boomi-Funktionen für die Verwaltung von APIs (Application Programming Interface) in die Automation Engine integrieren, um eine vollständige Transparenz der API-Landschaft eines Benutzers und eine verbesserte Governance zu gewährleisten.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20240724133229/de/

ServiceNow and Boomi Announce Strategic Commitment to Elevate Customer Experiences Through AI-Powered Self-Service (Graphic: Business Wire)

Unternehmen kämpfen heute mit zeitaufwändigen manuellen Prozessen und einem Flickenteppich isolierter Systeme, wodurch Datensilos entstehen, Innovationen gebremst werden und das Kundenerlebnis beeinträchtigt wird. Laut IDC verbinden nur 12 Prozent der Unternehmen Kundendaten zwischen den Abteilungen. KI erweist sich jedoch als Katalysator für die Verbindung und Zusammenarbeit, um die betriebliche Effizienz in großem Umfang zu verbessern und zu beschleunigen. 1

Durch die Nutzung der Now Platform und des KI-gestützten TPSM-Angebots von ServiceNow wird Boomi seinen Kundensupport umgestalten und den Self-Service ausbauen. Durch die einheitliche Plattform von ServiceNow wird Boomi Silos beseitigen und interne Prozesse vereinfachen, um eine bessere, schnellere und effizientere Zusammenarbeit zu ermöglichen und gleichzeitig die manuelle Arbeit durch intelligente Automatisierung zu reduzieren. Boomi wird außerdem die App Engine von ServiceNow nutzen, um Workflows in seinen Master Data Hub, seine Cloud-native Datenmanagement-Plattform, einzubauen und so eine vereinfachte, intuitivere Benutzererfahrung zu schaffen.

"Da sich die Erwartungen der Kunden weiterentwickeln, benötigen Unternehmen einfache, flexible und benutzerfreundliche Lösungen, um diese Anforderungen zu erfüllen", sagte Paul Fipps, President, Global Industries and Strategic Growth bei ServiceNow. "Wir freuen uns sehr, mit Boomi zusammenzuarbeiten, um das Kundenerlebnis mit der Now Platform zu revolutionieren und gemeinsam an Innovationen zu arbeiten, die die Geschäftsautomatisierung vorantreiben werden. Durch die Kombination von Boomis branchenführender API-Verwaltung mit der Suite intelligenter Automatisierungslösungen von ServiceNow bieten wir Erstellern und App-Entwicklern ein noch robusteres Toolset."

"Die Vereinfachung und Straffung komplexer Geschäftsprozesse ist der Kern dessen, was Boomi für seine Kunden erreichen will", sagte Steve Lucas, CEO von Boomi. "Durch die Integration unserer intelligenten Integrations- und Data Hub-Plattform mit den leistungsstarken Automatisierungslösungen von ServiceNow sind wir in der Lage, Self-Service-Workflows bereitzustellen, Silos zu beseitigen, die Zusammenarbeit zu verbessern und die betriebliche Effizienz zu steigern. Diese Zusammenarbeit ermöglicht es den Kunden von Boomi und ServiceNow nicht nur, das volle Potenzial von KI und Automatisierung zu nutzen, sondern schafft auch die Voraussetzungen für eine neue Ära der nahtlosen, personalisierten Unternehmenstransformation, die auf zuverlässigen und vertrauenswürdigen Daten basiert."

ServiceNow wird seinen Kunden auch die fortschrittliche, leichtgewichtige API-Management-Lösung (APIM) von Boomi zur Verfügung stellen, um das Angebot an intelligenten Automatisierungslösungen von ServiceNow zu vertiefen. Die moderne APIM-Plattform von Boomi wurde speziell entwickelt, um die Erfahrungen von Anwendungsentwicklern zu optimieren. Sie bietet einen zentralen Überblick über die API-Landschaft eines Benutzers und ermöglicht es Entwicklern, ihre APIs schnell zu entdecken, bereitzustellen und zu sichern, unabhängig davon, wo sie sich befinden. Die neuen Angebote werden voraussichtlich im Laufe dieses Jahres verfügbar sein.

Über ServiceNow

ServiceNow (NYSE: NOW) lässt KI für Menschen arbeiten. Wir gehen mit dem Innovationstempo mit, um unsere Kunden bei der Umgestaltung ihrer Unternehmen in allen Branchen zu unterstützen. Dabei verfolgen wir einen vertrauenswürdigen, menschenzentrierten Ansatz, um unsere Produkte und Dienstleistungen in großem Umfang einzusetzen. Unsere KI-Plattform für Unternehmenstransformation verbindet Menschen, Prozesse, Daten und Geräte, um die Produktivität zu steigern und die Geschäftsergebnisse zu maximieren. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte: www.servicenow.com.

Über Boomi

Boomi, das führende Unternehmen für intelligente Integration und Automatisierung, hilft Unternehmen auf der ganzen Welt, wichtige Prozesse zu automatisieren und zu rationalisieren, um schneller Geschäftsergebnisse zu erzielen. Die Boomi Enterprise Platform nutzt fortschrittliche KI-Funktionen, um Systeme nahtlos zu verbinden und Datenflüsse mit API-Management, Integration, Datenmanagement und KI-Orchestrierung in einer umfassenden Lösung zu verwalten. Mit einem Kundenstamm von mehr als 20.000 Unternehmen weltweit und einem schnell wachsenden Netzwerk von über 800 Partnern revolutioniert Boomi die Art und Weise, wie Unternehmen jeder Größe geschäftliche Agilität und operative Exzellenz erreichen. Entdecken Sie mehr unter boomi.com.

2024 Boomi, LP. Boomi, das "B"-Logo und Boomiverse sind Marken von Boomi, LP oder seinen Tochtergesellschaften oder Unternehmen. Alle Rechte vorbehalten. Andere Namen oder Marken können die Marken der jeweiligen Eigentümer sein.

2024 ServiceNow, Inc. Alle Rechte vorbehalten. ServiceNow, das ServiceNow-Logo, Now und andere ServiceNow-Marken sind Marken und/oder eingetragene Marken von ServiceNow, Inc. in den Vereinigten Staaten und/oder anderen Ländern. Andere Firmennamen, Produktnamen und Logos können Marken der jeweiligen Unternehmen sein, mit denen sie verbunden sind.

_________________________

1 IDC Blog, Five Levers for Scaling the Digital Business, April 2023

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20240724133229/de/

Contacts:

Medien:

ServiceNow

Lindsay Capurro

503-551-2655

Press@servicenow.com

Boomi

Kristen Walker

415-613-8320

Kristen.Walker@boomi.com