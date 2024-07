PROTEINA Co., Ltd. hat in Zusammenarbeit mit der Seoul National University (SNU) und dem Seoul National University Hospital (SNUH) die Veröffentlichung ihrer neuesten Forschungsergebnisse in Nature Biomedical Engineering bekannt gegeben. In der Studie wird ein neuartiger Ansatz zur Personalisierung der Behandlung von Patienten mit akuter myeloischer Leukämie (AML) vorgestellt, bei dem die Erstellung von Protein-Protein-Interaktionsprofilen (PPI) zur Vorhersage des Ansprechens auf Medikamente genutzt wird.

Dringender Bedarf an personalisierter AML-Behandlung

Nahezu 90 der AML-Patienten überleben nicht, wenn sie bei der Erstbehandlung keine vollständige Remission erreichen. ABT-199 hat sich in Kombination mit hypomethylierenden Wirkstoffen als vielversprechende Therapie erwiesen, da es das BCL2-Protein hemmt, das eine Schlüsselrolle bei der Krebsprogression spielt. Die unterschiedliche Abhängigkeit der Patienten von der BCL2-Signalübertragung erschwert jedoch die Auswahl der Patienten für diese Behandlung.

Innovative Technik für PPI-Profiling

Ein Forscherteam von PROTEINA, SNU und SNUH nahm sich dieser Herausforderung an und entwickelte eine Einzelmolekül-Pull-Down- und Co-Immunopräzipitationstechnik (SMPC). Diese Methode quantifiziert über 20 verschiedene Arten von PPIs und Proteinexpressionsniveaus aus klinischen Proben, wobei nur 1 ml Körperflüssigkeit wie Blut oder Knochenmarkaspirat benötigt wird.

Die SMPC-Technik identifiziert kritische PPI-Verbindungen, die zum Überleben von Leukämiezellen beitragen, wenn ABT-199 verabreicht wird. Die Forscher erstellten ein Vorhersagemodell mit einem AUROC-Wert von 0,94, das eine genaue Auswahl von Patienten ermöglicht, die wahrscheinlich auf eine ABT-199-Therapie ansprechen.

Wichtigste Ergebnisse und klinische Implikationen

Die Studie ergab, dass der BCL2-BAX-Komplex eine wichtige Rolle für das Überleben von AML-Zellen unter apoptotischem Stress spielt, der durch ABT-199 ausgelöst wird. Umgekehrt ist der BCLxL-BAK-Komplex mit der Resistenz verbunden, was den selektiven Mechanismus des Medikaments verdeutlicht.

Durch eine umfassende PPI-Profilierung von Proben von 32 AML-Patienten konnten die Forscher die wichtigsten PPIs identifizieren, die mit dem Ansprechen auf das Medikament korrelieren. Der entwickelte Biomarker wies eine hohe Vorhersagekraft auf und prognostizierte das Ansprechen auf das Medikament bei 9 von 10 Patienten mit einer Sensitivität von 100 und einer Spezifität von 83,3 %.

Zukünftige Ausrichtung und klinische Validierung

PROTEINA hat die Technologie und die Patente zur Vorhersage des Ansprechens auf Venetoclax von der SNU und der SNUH erworben. Das Unternehmen arbeitet derzeit mit Professor Janghee Woo von der Emory University School of Medicine an der globalen klinischen Validierung zusammen. "Wir freuen uns sehr über den Beginn dieser groß angelegten klinischen Validierung, die einen wichtigen Schritt zur Erweiterung des Nutzens unserer Plattformtechnologie in der Präzisionsmedizin darstellt", sagt Hongwon Lee, Chief Technology Officer bei PROTEINA.

Diese Forschung wurde durch die National Grants for Leading Scientists der National Research Foundation of South Korea (NRF) [Förderungsnummer NRF-2021R1A3B1071354], das Bio Medical Technology Development Program der NRF [Förderungsnummer NRF-2018M3A9E2023523] und das Korea Health Technology R&D Project des Korea Health Industry Development Institute (KHIDI) [Förderungsnummer HI14C1277] unterstützt.

Über PROTEINA Co., Ltd.

PROTEINA Co., Ltd. ist ein führendes Biotech-Unternehmen, das sich auf die Proteomik spezialisiert hat und sich auf Proteinkomplexe und Protein-Protein-Interaktionen konzentriert. Das Unternehmen bietet hochmoderne Analysedienste für große pharmazeutische Entwickler an, um die Präzisionsmedizin durch innovative diagnostische Technologien voranzutreiben.

