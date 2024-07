Osnabrück (ots) -



Aus Berlin kommen positive Signale zu einer möglichen staatlichen Rettung der finanziell angeschlagenen Meyer Werft in Papenburg. SPD-Chefhaushälter Dennis Rohde sagte der "Neuen Osnabrücker Zeitung": "Bei der SPD gibt es bei allen Beteiligten den Willen zu helfen. Ich nehme in Sachen Meyer Werft auch darüber hinaus eine grundsätzliche Offenheit war." Es laufe zwischen Land und Bund ein intensiver Austausch, so Rohde, der sich zu weiteren Details zunächst nicht äußern wollte. Zunächst gelte es, das von der Werft vorgelegte Zwischengutachten einer Wirtschaftsprüfungsgesellschaft genau zu analysieren, betonte der Bundestagsabgeordnete.



Laut Werft attestieren die Analysten von Deloitte dem Unternehmen eine grundsätzliche Sanierbarkeit. In Niedersachsen kommen am Freitag Haushalts- und Wirtschaftsausschuss im Landtag zusammen, um sich von der Landesregierung über die Zwischenergebnisse unterrichten zu lassen. Im Gespräch sind eine Staatsbürgerschaft für die Werft sowie ein Einstieg in das Unternehmen möglicherweise durch Bund und Land.



