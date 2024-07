TicWave Solutions GmbH freut sich, die Einführung ihrer neuesten siliziumbasierten Terahertz-Produktlinie bekannt zu geben, die ab sofort auf ihrer Website verfügbar ist. Die neuen Produktkategorien umfassen Terahertz-Kameras, Terahertz-Quellen und Terahertz-Bildgebungssysteme. Diese Innovation stellt einen bedeutenden Fortschritt im Terahertz-Frequenzband dar und macht es für vielfältige Anwendungen in Forschung und Industrie zugänglicher.

"Wir machen das Terahertz-Frequenzband zugänglich, indem wir die nächste Generation von Terahertz-Detektoren und -Quellen entwickeln. Wir setzen gute Ideen in kommerzielle Produkte um", sagte Prof. Pfeiffer, Geschäftsführer der TicWave Solutions GmbH. "Unsere siliziumbasierten Chips sind mit Standard-Mikroelektronik kompatibel und setzen neue Maßstäbe in der Branche."

Produkt-Highlights:

Terahertz-Kameras:

Batteriebetriebene Terahertz-Kompaktkameras auf Grundlage von Siliziumtechnologien.

Diese auf Mobilität und Effizienz ausgelegten Kameras bieten hochauflösende Bildgebungsfunktionen in einem kompakten Format.

Terahertz-Quellen:

Continuous-Wave- und diffuse Beleuchtung mit beispielloser Leistung von bis zu 20 mW.

Diese kompakten, handlichen und batteriebetriebenen Quellen bieten eine tragbare THz-Beleuchtung, die für eine breite Palette von Anwendungen geeignet ist.

Terahertz-Bildgebungssysteme:

Komplett-Kits, die eine umfangreiche Liste wichtiger Terahertz-Anwendungen unterstützen.

Kann mit vorjustierten optischen Schienen und Käfigsystemen für die Durchleuchtungs-Bildgebung und Computertomographie (CT) erweitert werden.

"Die TicWave Solutions GmbH bietet kommerzielle Terahertz-Geräte und Software für Terahertz-Anwendungen an", ergänzt Prof. Pfeiffer. "Wir konzentrieren uns darauf, innovative Ideen in praktische, kommerzielle Produkte umzusetzen und so das Terahertz-Frequenzband für einen weiten Bereich von Branchen zugänglich zu machen."

Über TicWave Solutions GmbH

Die 2023 gegründete TicWave Solutions GmbH widmet sich der Herstellung und Vermarktung fortschrittlicher Terahertz-Systeme. Das Unternehmen entwickelt hochmoderne Terahertz-Komponenten, darunter Kameras, Quellen und Bildgebungssysteme, die der wachsenden Nachfrage nach leistungsstarker Terahertz-Technologie in Forschung und Industrie gerecht werden.

Weitere Informationen zur TicWave Solutions GmbH und ihrer neuen Produktlinie finden Sie unter: www.ticwave-solutions.com

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20240719811054/de/

Contacts:

Prof. Ullrich Pfeiffer

CEO TicWave Solutions GmbH

ullrich@ticwave-solutions.com

Bissingerstr. 1

69469 Weinheim

Deutschland