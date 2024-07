© Foto: Sven Hoppe/dpa +++ dpa-Bildfunk



Gut geplant in den Tag. Mit dem wO-Tagesausblick haben Sie die wichtigsten Termine im Blick und starten bestens vorbereitet in den neuen Handelstag.Unternehmenstermine 01:30 Uhr, Korea: SK Hynix, Q2-Zahlen 06:00 Uhr, Schweiz: Bucher, Halbjahreszahlen 07:00 Uhr, Schweiz: Vailant, Halbjahreszahlen 07:00 Uhr, Schweiz: Lonza, Halbjahreszahlen 07:00 Uhr, Schweiz: Julius Bär, Halbjahreszahlen 07:00 Uhr, Schweiz: Nestle, Halbjahreszahlen (14.00 h Call) 07:00 Uhr, Schweiz: Roche, Halbjahreszahlen 07:00 Uhr, Belgien: UCB, Q2-Zahlen 07:00 Uhr, Niederlande: BE Semiconductor Industries, Halbjahreszahlen 07:00 Uhr, Frankreich: Renault, Halbjahreszahlen 07:00 Uhr, Deutschland: Siltronic, Q2-Zahlen 07:00 …