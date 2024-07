Der Hype um Künstliche Intelligenz hat in den vergangenen Monaten zu einer massiven Rallye an den Märkten geführt. Doch ist das, was jetzt in den Kursen eingepreist ist, womöglich viel zu fantasievoll? Zumindest laut diesem Analysten von Goldman Sachs deutet jetzt alles auf eine KI-Blase hin. Zeit, Aktien zu verkaufen? Die Entwicklung rund um KI ist in den vergangenen 18 Monaten im Alleingang dafür verantwortlich gewesen, dass die Märkte von einem ...

Den vollständigen Artikel lesen ...