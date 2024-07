Hamburg (ots) -Die Newcomer erhalten beim Deutschen Radiopreis 2024 besondere Aufmerksamkeit: Nicht nur die besten drei sondern alle Bewerber:innen der Kategorie "Beste Newcomer:in" werden in diesem Jahr zur Preisverleihung nach Hamburg eingeladen.Daniela Ammermann (SWR DASDING), Dr. Sophie Mahakam Anggawi (COSMO, Radio Bremen), Fabian Baron (RADIO 21), Rebecca Barth (WDR 2), Diona Bathily (100,6 FluxFM), Katharina Bobinger (HITRADIO RT1 Südschwaben), Filiz de Campos Oliveira (bigFM), Jessica Enzminger (NRW1), Laura Födisch (radio SAW), Sebastian Heigl (egoFM), Dicle Hisir (Bremen NEXT, Radio Bremen), Niklas Jürs (Radio ENERGY Bremen), Niklas Lünebach (RADIO NRW), Leon Messerschmidt (HITRADIO RT1 Augsburg), Vivien Neuburg (Schlager Radio), Giulia Ortmann (JAM FM), Marc Pöperny (Radio Gong 97.1), Finn Rieken (Radio Hamburg), Nathalia Rodriguez (FRITZ, rbb), Mille Sander (98.8 KISS FM), Clara Schardt (RADIO REGENBOGEN), Noel Schmidt (YOU FM, hr), Casimir Walter (Radio ENERGY München), Martin Wosnitza (Ballermann Radio).Moderieren wird die Preisverleihung am 5. September im Hamburger Stage Theater Neue Flora Katrin Bauerfeind. Ein Leben ohne Radio wäre der Journalistin, Autorin, Schauspielerin und Fernsehmoderatorin "viel zu leise", sagt sie: "Ich werde damit morgens geweckt und höre Radio beim Frühstücken, Sportmachen, Autofahren - eigentlich immer. Und so verlässlich Radio auch ist, so sehr überrascht es mich jeden Tag wieder. Mit neuen Stimmen, frischen Ideen und echten Persönlichkeiten."Die Live-Übertragung fürs Radio kommentiert auch in diesem Jahr Thorsten Schorn, der selbst bereits mit einem Deutschen Radiopreis als "Bester Moderator" ausgezeichnet wurde: "Für gutes Radio braucht es Menschen mit großer Begeisterungsfähigkeit, Neugier und vor allem Liebe für dieses Medium. Junge Talente fallen damit direkt auf. Von daher bin ich gespannt, wer in diesem Jahr mit dem Deutschen Radiopreis ausgezeichnet wird."Über den Deutschen RadiopreisSeit 2010 werden mit dem Deutschen Radiopreis die besten Radiomacher:innen Deutschlands geehrt. Stifter des Deutschen Radiopreises sind die Hörfunkprogramme der ARD, Deutschlandradio und die privaten Radiosender in Deutschland. Gesellschafter sind die Radiozentrale - eine gemeinsame Plattform privater und öffentlich-rechtlicher Sender zur Stärkung des Hörfunks - und die NDR Media, die Vermarktungsgesellschaft des NDR. Zu den Kooperationspartnern zählen das Grimme-Institut, die Freie und Hansestadt Hamburg sowie die Radio-Vermarkter ARD MEDIA und RMS. Die Federführung liegt beim Norddeutschen Rundfunk (NDR).Fotos und weitere Informationen finden sich auf der Website www.deutscher-radiopreis.de.Auf Instagram gibt es unter @deutscherradiopreis_offiziell aktuelle Einblicke, Ausblicke und Rückblicke. Über den offiziellen Hashtag DRP2024 können Radio-Fans ihre Vorfreude in den sozialen Netzwerken teilen.Pressekontakt:Norddeutscher RundfunkUnternehmenskommunikationPresse und KommunikationTel.: 040/4156-2300Mail: presse@ndr.deOriginal-Content von: Deutscher Radiopreis, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/78753/5830210