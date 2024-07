© Foto: picture alliance / SZ Photo | Jens Schicke



Während viele KI-Aktien in den letzten Monaten stark zulegten, sind verschiedene Burggraben-Unternehmen günstiger geworden. Um langfristig erfolgreich zu sein, benötigen Unternehmen einen Wettbewerbsvorteil (Burggraben), der sie von der Konkurrenz abhebt und so zu einer stabilen, möglichst stetig wachsenden und überzeugten Kundschaft führt. Warren Buffett kauft sie gern zum Discountpreis, um sich eine hohe Dividende zu sichern und das Verlustrisiko möglichst gering zu halten. Folgende Unternehmen erfüllen diese Kriterien derzeit. 1. Reckitt Benckiser Die Aktien des britischen Herstellers von Körperpflege- und Haushaltsreinigungsprodukten sind in den letzten Jahren gefallen, obwohl der …