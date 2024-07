Lonza Group AG / Schlagwort(e): Halbjahresergebnis

2024 Halbjahresperformance der Lonza Gruppe in Übereinstimmung mit Gesamt-jahresprognose: Umsatzwachstum von 1.8% kWk und 29.2% Kern-EBITDA-Marge



Ad hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR Lonza erzielte einen Umsatz von CHF 3.1 Milliarden und wuchs um 1.8% 1 in konstanten Wechselkursen (kWk)

in konstanten Wechselkursen (kWk) Kern-EBITDA von CHF 893 Millionen resultierte in einer Marge von 29.2%

Robuste Performance im CDMO-Geschäft mit Gegenwind im Kapselgeschäft in der Division Capsules & Health Ingredients

Solider Free Cash Flow von CHF 296 Millionen

Ausblick der Gruppe 2024 bestätigt: neutrales Umsatzwachstum (kWk) und Kern-EBITDA-Marge in den hohen Zwanzigern

Im März erhöhte mittelfristige Prognose 2024 - 2028 bestätigt

Finanzielle Entwicklung der Gruppe im Überblick CHF Millionen Halbjahresergebnisse 2024 Veränderung ggü. Vorjahr (in %) Halbjahresergebnisse 2023 Umsatz in AER 3'057 (0.7) 3'078 EBITDA 862 (4.1) 899 Marge in % 28.2 29.2 Kern-EBITDA 893 (3.1) 922 Marge in % 29.2 30.0



1 Alle Zahlen zum Umsatzwachstum, ausgedrückt in Prozent (%), wurden auf Basis konstanter Wechselkurse (kWk) berechnet

2 Effektiver Wechselkurs (Actual Exchange Rate)

2 Effektiver Wechselkurs (Actual Exchange Rate) Über Lonza

Lonza ist eines der weltweit grössten Produktionsunternehmen im Gesundheitswesen. Auf fünf Kontinenten unterstützt unsere globale Community von rund 18'000 Kolleginnen und Kollegen Pharma-, Biotech- und Ernährungsunternehmen dabei, ihre Therapien auf den Markt zu bringen. Mit unserer Vision, jede Therapie zum Leben zu erwecken, unterstützen wir unsere Kunden mit einer Kombination aus technologischem Verständnis, erstklassiger Produktion, wissenschaftlichem Fachwissen, hervorragenden Prozessen und Innovation. Unsere Arbeit ermöglicht es unseren Kunden, ihre therapeutischen Entdeckungen zu entwickeln und zu vermarkten, damit ihre Patienten von lebensrettenden und lebensverbessernden Behandlungen profitieren können. Unser Geschäft ist so strukturiert, dass wir die komplexen Anforderungen unserer Kunden in vier Geschäftsbereichen erfüllen können: Biologics, Small Molecules, Cell & Gene und Capsules & Health Ingredients. Unser Unternehmen erzielte im im ersten Halbjahr 2024 einen Umsatz von CHF 3.1 Milliarden und ein Kern-EBITDA von CHF 893 Millionen. Erfahren Sie mehr unter www.lonza.com Folgen Sie @Lonza auf LinkedIn

Folgen Sie @LonzaGroup auf X Kontaktinformationen von Lonza Victoria Morgan

Head of External Communications

Lonza Group Ltd

Tel +41 61 316 2283

victoria.morgan@lonza.com Daniel Buchta

Investor Relations

Lonza Group Ltd

Tel +41 61 316 2985

daniel.buchta@lonza.com

