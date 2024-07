Bern (ots) -Valiant weist im ersten Halbjahr 2024 erneut ein starkes operatives Ergebnis aus. Die Strategieumsetzung 2020-2024 befindet sich in der Schlussphase. Für die Strategieperiode 2025-2029 setzt die lila Bank noch stärker auf Einfachheit und Rentabilität.Im ersten Halbjahr resultiert ein Konzerngewinn von 71,3 Mio. Franken. Das entspricht einem Plus von 6,0 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Den Geschäftsertrag steigert Valiant um 3,9 Prozent auf 276,5 Mio. Franken. Der Geschäftserfolg erhöht sich auf 116,8 Mio. Franken mit einem Plus von 11,4 Prozent."Ich freue mich über das erfolgreiche Ergebnis im ersten Halbjahr 2024. Obwohl sich das Zinsumfeld in den letzten Monaten verändert hat, konnten wir die starken Vorjahreswerte bestätigen und sogar noch übertreffen. Das bestärkt uns auch im Hinblick auf die kommende Strategieperiode 2025-2029. Wir wollen in den nächsten fünf Jahren noch einfacher und effizienter werden", sagt Valiant CEO Ewald Burgener.Stabiles ZinsengeschäftDer Brutto-Erfolg im Zinsengeschäft entwickelt sich stabil und beläuft sich auf 204,1 Mio. Franken (-0,5 Prozent). Der Netto-Zinserfolg beträgt 196,0 Mio. Franken, was einem Plus von 0,3 Prozent entspricht. Die deutliche Steigerung beim Zinsaufwand von 66,8 Prozent auf 149,1 Mio. Franken ist auf das veränderte Zinsumfeld sowie auf die Tatsache zurückzuführen, dass Valiant die Passivzinsen bis Ende Juni 2024 unverändert gelassen hat.Kommissions- und DienstleistungsgeschäftAus dem Kommissions- und Dienstleistungsgeschäft resultiert ein Erfolg von 44,4 Mio. Franken und somit eine Erhöhung von 10,6 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Die Kommissionen aus dem Wertschriften- und Anlagegeschäft erhöhen sich um 9,2 Prozent. Dazu trägt insbesondere die erfreuliche Entwicklung der Depotvermögen bei. Das übrige Dienstleistungsgeschäft verzeichnet eine Steigerung von 10,2 Prozent. Diese resultiert aus höheren Erträgen von diversen Kommissionsgeschäften.Erfolg aus dem Handelsgeschäft und übriger ordentlicher ErfolgAus dem Handelsgeschäft nimmt der Erfolg um 6,4 Mio. Franken (+31,6 Prozent) auf 26,5 Mio. Franken zu. Diese Erhöhung basiert auf erneut gesteigerten Erträgen mit Devisentermingeschäften. Die Abnahme von 0,8 Mio. Franken (-8,1 Prozent) beim übrigen ordentlichen Erfolg ist insbesondere auf tiefere Erträge aus Beteiligungen zurückzuführen.GeschäftsaufwandDer Geschäftsaufwand reduziert sich um 1,1 Prozent auf 149,1 Mio. Franken. Dieser tiefere Aufwand resultiert vorwiegend aus einem einmaligen Verbuchungseffekt im Vorjahr, der aufgrund des Sonderbeitrags an die Pensionskasse der Mitarbeitenden entstanden ist. Valiant betreibt ein striktes Kostenmanagement und verfolgt die Entwicklung der Kosten weiterhin eng.Stärkung der Reserven für allgemeine BankrisikenAufgrund der positiven Entwicklung des Geschäftserfolgs stärkt Valiant im ersten Halbjahr 2024 die Reserven für allgemeine Bankrisiken mit 24,0 Mio. Franken. Unter der Rechnungslegung für Schweizer Banken sind die Reserven für allgemeine Bankrisiken als Bestandteil vom Eigenkapital vollständig anrechenbar. Damit stärkt Valiant ihr Eigenkapital und liegt mit einer Kapitalquote von 16,1 Prozent deutlich über den regulatorischen Vorgaben. Valiant ist überzeugt, dass eine solide Kapitalisierung sowohl im Interesse der Kundschaft als auch der Investorinnen und Investoren ist.Entwicklung der Ausleihungen und der KundengelderMit einem Plus von 1,5 Prozent im Vergleich zum Vorjahr erreichen die Kundenausleihungen ein Volumen von 30,1 Mrd. Franken. Zu diesem Wachstum tragen sowohl die im Rahmen der Expansion eröffneten als auch die bestehenden Standorte bei. Die Kundengelder konnten im ersten Halbjahr um 0,6 Prozent auf 22,4 Mrd. Franken gesteigert werden.Strategie 2020-2024Valiant hat ihre Ziele aus der aktuellen Strategieperiode mehrheitlich erreicht. So ist die geografische Expansion vom Genfersee bis zum Bodensee abgeschlossen. Die 14 neuen Geschäftsstellen sind eröffnet und ergänzen das Geschäftsstellennetz von Valiant. Der Aufbau von 170 Vollzeitstellen, davon 140 in der Kundenberatung, wird im Verlauf des zweiten Halbjahres 2024 erreicht werden. Mit ihrer zukünftigen Strategie 2025-2029 will Valiant die Rentabilität erhöhen und weiter wachsen. Mehr Informationen zur Strategie "Valiant 2029" befinden sich in der Medienmitteilung vom 13. Juni 2024 (https://www.valiant.ch/-/einfach-bank-valiant-setzt-noch-staerker-auf-einfachheit-und-rentabilitaet).Valiant als verantwortungsvolle AusbildnerinValiant engagiert sich in der Ausbildung und bei der Weiterentwicklung ihrer Mitarbeitenden. Jährlich werden rund 35 Jugendliche in drei Berufsbildern ausgebildet. Mittelschulabgängerinnen und -abgängern bietet Valiant die Möglichkeit, ein Praktikum zu absolvieren. Dieses Jahr haben erneut alle Lehrabgängerinnen und -abgänger ihre Abschlussprüfungen erfolgreich bestanden. Auch nach der Ausbildung will Valiant den jungen Erwachsenen einen erfolgreichen Einstieg in die Arbeitswelt ermöglichen. Die Weiterbeschäftigungsquote von rund 80 Prozent der Lehrabgängerinnen und Lehrabgänger zeigt eindrücklich, dass die lila Unternehmenskultur überzeugt.AusblickFür das laufende Jahr geht Valiant von einem höheren Konzerngewinn aus.Dokumente und Informationen zum Halbjahresergebnis sind hier aufgeschaltet: valiant.ch/ergebnisseBilder können hier heruntergeladen werden: valiant.ch/downloadsÜber ValiantValiant ist eine unabhängige Schweizer Finanzdienstleisterin und ausschliesslich in der Schweiz tätig. Sie bietet Privatkundinnen und Privatkunden sowie KMU ein umfassendes, einfach verständliches Angebot in allen Finanzfragen. Valiant ist in folgenden 15 Kantonen lokal verankert: Aargau, Basel-Landschaft, Basel-Stadt, Bern, Freiburg, Jura, Luzern, Neuenburg, Schaffhausen, Solothurn, St. Gallen, Thurgau, Waadt, Zug und Zürich. Zudem ist sie dank innovativen, digitalen Dienstleistungen in der ganzen Schweiz präsent. Valiant hat eine Bilanzsumme von 36,3 Milliarden Franken und beschäftigt über 1100 Mitarbeitende - davon rund 70 Auszubildende.Pressekontakt:Kontakt für Analysten und Investoren:Joachim Matha, Leiter Investor Relations, 031 310 77 44, ir@valiant.chKontakt für Medienschaffende:Nathalie Hertig, Leiterin Unternehmenskommunikation, 031 320 96 18, medien@valiant.chOriginal-Content von: Valiant Holding AG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100004287/100921768