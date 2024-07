FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Dax dürfte angesichts sehr schwacher Vorgaben von den US-Technologiebörsen am Donnerstag seine Vortagesverluste erst einmal etwas ausweiten. Zwei Stunden vor dem Xetra-Start taxierte der Broker IG den deutschen Leitindex mit einem Minus von 0,34 Prozent auf 18.325 Punkte.

Die wichtigsten Tech-Indizes in New York waren zur Wochenmitte abgerutscht. Nach einem enttäuschenden Start in die Gewinnsaison wurden die Investoren auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt. Es kamen Befürchtungen auf, dass die Begeisterung für Künstliche Intelligenz (KI), die den Bullenmarkt beflügelt hatte, übertrieben sein könnte.

Die Anleger hätten nun Angst, dass die Aktienkurse zu schnell und zu hoch gestiegen sein könnten, kommentierte Thomas Altmann, Marktexperte beim Vermögensverwalter QC Partners das Geschehen an den US-Börsen. Und diese Angst treffe KI-Aktien ganz besonders. Jetzt müsse sich zeigen, ob die letzten Handelstage ein reinigendes Gewitter waren oder der Auftakt zu einer längeren Schwächeperiode.

Auf Wochensicht steht der Dax noch im Plus. Die 100-Tage-Linie, die den mittelfristigen Kurstrend beschreibt, gerät bei weiter bröckelnden Kursen aber in Gefahr und steht deshalb im Blick.

Unternehmensseitig zieht die Berichtssaison in Deutschland ihre Bahn, wobei am Donnerstag vor allem Bilanzen von Unternehmen aus MDax und SDax auf der Agenda stehen. Der Dax-Konzern Deutsche Börse hatte bereits am Vorabend Zahlen veröffentlicht./ajx/jha/