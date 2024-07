DJ PRESSESPIEGEL/Unternehmen

BAYWA - Der angeschlagene Agrarkonzern Baywa wird von einem Großaktionär unterstützt. Die bayerischen Genossenschaftsbanken kommen dem Konzern nach Informationen der Süddeutschen Zeitung zur Hilfe und wollen kurzfristig eine Finanzspritze zur Verfügung stellen. Diese bewege sich im oberen zweistelligen Millionenbereich, heißt es. Ein Baywa-Sprecher wollte dazu keinen Kommentar geben. Die Finanzierung soll kurzfristig die Liquidität der Baywa absichern, während die Sanierungsbemühungen weiter laufen. Derzeit wird ein Sanierungsgutachten erstellt. (Süddeutsche Zeitung)

BBC - Die BBC will in den nächsten zwei Jahren 500 Stellen streichen. Das geht aus dem Jahresbericht des Senders hervor. Durch die Stellenstreichungen sollen 200 Millionen Pfund (238 Millionen Euro) eingespart werden, die in die Erweiterung des Premium-Video-Angebots und digitaler Kapazitäten investiert werden, sagte die Geschäftsführerin Leigh Tavaziva. Der Abbau soll bis März 2026 vollzogen werden, unter anderem soll es Abfindungsangebote geben. Die BBC ist schon länger auf Sparkurs. Vor zwei Jahren waren Einsparungen von 500 Millionen Pfund angekündigt worden. (FAZ)

MERCEDES-BENZ - Der Konflikt zwischen Mercedes-Benz und dem Betriebsrat über den Verkauf der konzerneigenen Autohäuser ist im Wesentlichen beigelegt. Unternehmensleitung und Gesamtbetriebsrat hätten sich auf "wesentliche Eckpunkte" für mögliche Betriebsübergänge zu potentiellen Erwerbern geeinigt, teilte das Unternehmen mit. Mercedes-Benz hatte im Frühjahr angekündigt, die Autohäuser verkaufen zu wollen. Gegen den Verkauf hatten Beschäftigte auch in der Rhein-Main-Region protestiert, weil sie bei einem Verkauf eine Verschlechterung bei der Bezahlung und den sozialen Leistungen befürchten. (FAZ)

