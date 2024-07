The following instruments on XETRA do have their first trading 25.07.2024Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag 25.07.2024Aktien1 US55607P2048 Macquarie Group Ltd. ADR2 BMG730931091 Ventura Offshore Holdings Ltd.3 CNE1000057K9 Jiangsu Recbio Technology Company Ltd.Anleihen1 XS2844410287 RAI - Radiotelevisione Italiana S.p.A.2 XS2859406139 Zegona Finance PLC3 XS2859392248 Leasys S.p.A.4 NO0013264564 Neptune Bidco AS5 DE000SHFM956 Schleswig-Holstein, Land6 XS2864442376 Afflelou S.A.S.7 XS2857868942 Amber Finco PLC8 XS2843011615 CA Auto Bank S.p.A.9 XS2853679053 ERG S.p.A.10 DE000HLB58G0 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale11 DE000HLB58F2 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale12 DE000HLB58C9 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale