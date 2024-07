EQS-News: TAKKT AG / Schlagwort(e): Halbjahresbericht

TAKKT ERWARTET FÜR ZWEITES HALBJAHR SCHRITTWEISE VERBESSERUNG DER WACHSTUMSRATEN

TAKKT steigert die Rohertragsmarge, verschlankt Kostenstrukturen und erzielt leicht höheren Free Cashflow

Umsatz organisch im ersten Halbjahr bei minus 17,7 Prozent, adjustierte EBITDA-Marge bei 7,0 Prozent

Geschäftsverlauf durch schwache Rahmenbedingungen und Herausforderungen in der FoodService Division beeinflusst

Priorität für zweite Jahreshälfte liegt auf Verbesserung des Auftragseingangs und Optimierung von Prozessen und Systemen Stuttgart, 25. Juli 2024. Unter anhaltend schwierigen Rahmenbedingungen arbeitete TAKKT im ersten Halbjahr 2024 an der Stärkung der eigenen Resilienz durch die Verbesserung der Rohertragsmarge, eine Verschlankung der Kostenstrukturen und die Steigerung des Free Cashflows. Die Nachfrage von Seiten der Kunden war im zweiten Quartal ähnlich verhalten wie zu Beginn des Jahres. Bereinigt um Wechselkurseffekte ging der Umsatz um 19,0 Prozent zurück. "Die beiden Divisions I&P und OF&D haben sich sehr vergleichbar entwickelt wie im ersten Quartal. In zahlreichen Gesprächen bestätigt sich, dass viele unserer Kunden aktuell auf der Kostenbremse stehen. Unternehmen kürzen Personal, reduzieren Ausgaben und verschieben Investitionen," so CEO Maria Zesch. Bei der Division FoodService hat TAKKT Systeme und Prozesse der beiden Marken Hubert und Central integriert. Dies führte im zweiten Quartal zu verlangsamten Prozessen beim Vertrieb und der Bestellabwicklung. Zudem war ein deutlich geringeres Projektgeschäft zu verzeichnen. Die organische Umsatzentwicklung der Division lag im zweiten Quartal bei minus 27,8 Prozent. Die Herausforderungen sind identifiziert und werden adressiert. TAKKT arbeitet mit Hochdruck daran, die Effizienz wieder zu erhöhen. Dies nimmt jedoch Zeit und Ressourcen in Anspruch, die bei der Ansprache von Kunden und den Vertriebsaktivitäten fehlen.



Im ersten Halbjahr erzielte TAKKT einen Umsatz von 529,4 (641,2) Millionen Euro. Die organische Wachstumsrate lag bei minus 17,7 Prozent, die Wechselkurseffekte waren mit plus 0,3 Prozentpunkten leicht positiv. Angesichts der herausfordernden Umsatzentwicklung hat TAKKT die Umsetzung von Resilienz-Maßnahmen in den Bereichen Rohertragsmarge, Kostenmanagement und Free Cashflow fortgesetzt. Die Gruppe verbesserte die Rohertragsmarge auf 40,5 (39,7) Prozent. Auf der Ausgabenseite gelang es, die Aufwendungen für Marketing und die sonstigen Kosten sehr deutlich zu reduzieren und die Kostenquoten nahezu stabil zu halten. Daneben hat TAKKT die Anpassungen der Personalstruktur im zweiten Quartal fortgesetzt. "Wir arbeiten konsequent an schlankeren Kostenstrukturen. Dazu gehören die Überprüfung und Schließung oder Zusammenlegung von Büro- und Lagerstandorten ebenso wie die Anpassung der Anzahl der Mitarbeitenden an die geringere Nachfrage. Wir werden unsere Kostenbasis damit künftig um jährlich über 20 Millionen Euro entlasten," so CFO Lars Bolscho. Mit der Umsetzung dieser Maßnahmen sind im laufenden Jahr einmalige Aufwendungen verbunden. Im ersten Halbjahr summierten sich diese auf insgesamt 7,3 (2,4) Millionen Euro. Das EBITDA lag im ersten Halbjahr aufgrund der schwachen Umsatzentwicklung und der einmaligen Aufwendungen mit 29,9 (57,0) Millionen Euro deutlich unter dem Vorjahr. Die bereinigte EBITDA-Marge lag bei 7,0 (9,3) Prozent. Neben der Verbesserung der Rohertragsmarge und den Kostensenkungen hat TAKKT mit der Umsetzung der Resilienz-Maßnahmen auch beim Cashflow gute Ergebnisse erzielt. Durch den weiteren Abbau von Vorräten und andere Verbesserungen bei der Cash Conversion konnte TAKKT die Auswirkungen des deutlich geringeren EBITDA auf den Cashflow mehr als kompensieren. Im ersten Halbjahr erwirtschaftete die Gruppe einen Free Cashflow von 25,6 (24,2) Millionen Euro und damit leicht mehr als im Vorjahr.



Wie angekündigt wird CEO Maria Zesch ihre Rolle Ende Juli an Interims-CEO Andreas Weishaar übergeben. "Die TAKKT ist heute ein anderes Unternehmen als zu Beginn meiner Tätigkeit vor drei Jahren. Wir haben die TAKKT strategisch und organisatorisch neu aufgestellt und die Transformation zu einem stärker integrierten, kundenfokussierten, nachhaltigen und resilienten Unternehmen vorangetrieben. Für die Zukunft wünsche ich Andreas und dem gesamten Team viel Erfolg und Freude an und mit der TAKKT," so Zesch.



In den vergangenen Wochen haben Maria Zesch und Andreas Weishaar wichtige Themen gemeinsam bearbeitet und eine gute Übergabe sichergestellt. "TAKKT verfügt über bekannte Marken, attraktive Produkte und eine starke Kundenbasis. Über die verhaltenen gesamtwirtschaftlichen Rahmenbedingungen hinaus sind wir auch mit internen Herausforderungen konfrontiert. Klare Priorität im zweiten Halbjahr haben für uns Maßnahmen zur Verbesserung des Auftragseingangs und die Optimierung unserer Prozesse und Systeme, bei einer Fortsetzung unseres Fokus auf Rohertragsmarge, Kostenmanagement und Cashflow," so Andreas Weishaar.



Die zu Jahresbeginn für den europäischen Markt erwartete Verbesserung der Konjunktur kommt bisher nur zögerlich voran. Aktuelle Prognosen gehen von einer leichten Belebung im zweiten Halbjahr aus. In den USA wird dagegen eher mit einer leichten Verlangsamung des Wachstumstempos gerechnet. Der Auftragseingang im Juli zeigte bislang eine vergleichbare Entwicklung wie im zweiten Quartal. TAKKT rechnet in der zweiten Jahreshälfte mit einer schrittweisen leichten Verbesserung der Wachstumsraten. Allerdings werden die bestehenden Herausforderungen in der FoodService-Division voraussichtlich auch den Geschäftsverlauf im zweiten Halbjahr negativ beeinflussen. Zusammen mit der nur zögerlichen Aufhellung der konjunkturellen Rahmenbedingungen in Europa hat dies dazu geführt, dass TAKKT die Erwartungen für das Gesamtjahr kürzlich angepasst hat. Die Gruppe geht jetzt von einer negativen organischen Umsatzentwicklung in der Spanne von minus 12 bis minus 17 Prozent aus. "Wir arbeiten weiter an der erfolgreichen Umsetzung der Resilienz-Maßnahmen im Hinblick auf Rohertragsmarge, Kosten und Cashflow. Die insgesamt schwache Umsatzentwicklung und die zusätzlichen Herausforderungen in der FoodService-Division beeinflussen jedoch auch unsere Profitabilität. Unsere bereinigte EBITDA-Marge wird daher voraussichtlich in der Spanne zwischen 7,3 und 8,3 Prozent liegen," so Lars Bolscho. Durch die Fortführung der erfolgreichen Maßnahmen zur Stärkung des Free Cashflows wird die Gruppe das Nettoumlaufvermögen weiter reduzieren. TAKKT rechnet daher im laufenden Jahr unverändert mit einem guten Free Cashflow, der deutlich weniger stark gegenüber dem Vorjahr zurückgeht als das berichtete EBITDA.



Die derzeit sehr schwache Umsatz- und Ergebnisentwicklung in der FoodService-Division hat möglicherweise Auswirkungen auf deren Bewertung im Rahmen eines Werthaltigkeitstests. Zusammen mit potenziellen Veränderungen bei den Bewertungsparametern führt dies zu einem erhöhten Risiko von Wertminderungen. Earnings Call: 25. Juli 2024 um 14:00 Uhr (MESZ).

Die Zahlen für die ersten neun Monate wird TAKKT am 24. Oktober 2024 veröffentlichen. IFRS-Zahlen der TAKKT-Gruppe zum ersten Halbjahr 2024

(in Mio. Euro) Q2/2023 Q2/2024 in % H1/2023 H1/2024 in % Umsatz der TAKKT-Gruppe 319,4 260,4 -18,5 641,2 529,4 -17,4 organisches Wachstum -19,0 -17,7 Industrial & Packaging 170,3 162,7 -15,1 350,5 299,3 -14,6 organisches Wachstum -15,4 -15,2 Office Furniture & Displays 71,5 61,4 -17,0 144,7 119,6 -17,3 organisches Wachstum -17,9 -17,3 FoodService 77,5 61,5 -27,2 146,0 110,5 -24,3 organisches Wachstum -27,8 -24,3 Rohertragsmarge (%) 39,3 39,7 39,7 40,5 EBITDA 26,8 13,2 -50,9 57,0 29,9 -47,5 EBITDA-Marge (%) 8,4 5,1 8,9 5,7 Bereinigte EBITDA-Marge (%) 9,0 6,6 9,3 7,0 EBIT 17,6 4,8 -72,8 38,5 13,3 -65,5 EBIT-Marge (%) 5,5 1,8 6,0 2,5 Ergebnis je Aktie in Euro 0,19 0,03 -81,4 0,41 0,11 -72,3 Free Cashflow 9,7 4,3 -55,7 24,2 25,6 5,8

Kurzprofil der TAKKT AG Die TAKKT AG ist in Europa und Nordamerika der führende Omnichannel-Händler für Geschäftsausstattung. Die Gruppe ist mit den Divisions Industrial & Packaging, Office Furniture & Displays und FoodService in mehr als 20 Ländern vertreten. Das Sortiment der Tochtergesellschaften umfasst über 600.000 Produkte aus den Bereichen Betriebs- und Lagereinrichtung, Büromöbel, Transportverpackungen, Displayartikel, Ausrüstungsgegenstände für den Gastronomie- und Hotelmarkt sowie den Einzelhandel. Das Unternehmen ist im SDAX gelistet und im Prime Standard der Deutschen Börse vertreten. Ansprechpartner

Benjamin Bühler Tel. +49 711 3465-8223

E-Mail: investor@takkt.de



