Aarau und Rothrist (ots) -alletta erfindet den Vertrieb von Versicherungen neu. Vom Vergleich über die Auswahl bis zum Abschluss erfolgt alles digital. Das ist für die Kunden nicht nur bequem, sie erhalten auf Basis der branchenüblichen Provisionen erst noch Geld zurück. Jetzt bieten alletta und Coop Rechtsschutz erstmals Rechtsschutzversicherungen an.Die digitale Vertriebsplattform alletta sales platform ag und Coop Rechtsschutz AG präsentieren eine wegweisende Innovation im Schweizer Versicherungswesen: Die Möglichkeit, eine Rechtsschutzversicherung vollständig digital abzuschliessen und monatlich über gängige Zahlungsmethoden wie Kreditkarte oder Twint zu bezahlen.Seit dem erfolgreichen Start im Herbst 2023 hat sich alletta als führende digitale Sales-Plattform für den Versicherungsvertrieb etabliert, insbesondere im Bereich der Krankenversicherungen. Als einzige Plattform bietet alletta sowohl Grund- als auch Zusatzversicherungen an und ermöglicht ihren Kunden einen massgeschneiderten und vollständig digitalen Prozess von der Auswahl bis zum Abschluss. Mit der Vereinfachung des Prozesses gewährt alletta den Kunden einen Cashback auf die Provisionen, die das Unternehmen von den Versicherungsgesellschaften erhält. Dies entspricht maximal 300 Franken pro Person.Erstmals in der Schweiz: Rechtsschutzversicherung lässt sich komplett digital abschliessenNun erweitert alletta ihr Angebot um Rechtsschutzversicherungen. Seit Mitte Mai 2024 können Kunden auf der Plattform von alletta Rechtsschutzversicherungen abschliessen. Für den Abschluss einer Rechtsschutzversicherung erhalten die Kunden ebenfalls einen Cashback auf die Provisionen von bis zu 70 Schweizer Franken pro Haushalt. Diese Kooperation wird nicht nur von alletta, sondern auch von Coop Rechtsschutz unterstützt, einem der Anbieter auf der Plattform. Coop Rechtsschutz bietet nicht nur eigene Produkte auf der Plattform an, sondern auch das neue White-Label-Angebot "alletta by coop rechtsschutz".Die Innovation besteht darin, dass Kunden nun erstmals in der Schweiz die Möglichkeit haben, eine Rechtsschutzversicherung vollständig digital abzuschliessen und monatlich über die Plattform alletta zu bezahlen. Die Zahlung erfolgt direkt über gängige Zahlungsmethoden wie Kreditkarte, Twint oder andere Zahlungsmittel. Der gesamte Prozess, von der Auswahl über den Abschluss bis hin zur Policierung, erfolgt nahtlos und digital. Der Abschluss einer Rechtsschutzversicherung dauert so gerade mal fünf Minuten."Dieses Novum bedeutet einen Meilenstein im Schweizer Versicherungsmarkt", sagt Jürg Stupp, CEO von alletta sales platform ag. "Wir sind glücklich, die digitale Beratung und auch die Abwicklung von A-Z digital zu ermöglichen. Das macht den Versicherungsvertrieb effizienter denn je."Thomas Geitlinger, Leiter Kunden- und Produktmanagement bei Coop Rechtsschutz, fügt hinzu: "Coop Rechtsschutz bietet bisher ihre Produkte hauptsächlich über Vertriebspartner an und freut sich, einen zusätzlichen und zukunftsweisenden Kanal zu erschliessen. Für unsere Kundinnen und Kunden ist das sehr bequem und bringt eine erhebliche Zeitersparnis."Sowohl bei Krankenversicherungen als auch bei der Rechtsschutzversicherung können sich die Kunden online auf der Plattform informieren, Prämien und Angebote vergleichen und wählen. Dabei werden sie von KI und einem Avatar unterstützt. Für die Beratung stehen zehn Sprachen zur Auswahl. Die Rechtsschutzversicherung auf der Plattform alletta bietet eine Deckungssumme von bis zu CHF 750'000 und gilt wahlweise europa- oder weltweit. Die Prämien belaufen sich für einen Haushalt je nach Bedürfnissen auf 12 bis 40 Franken pro Monat.Pressekontakt:Jürg Stupp, CEO alletta sales platform AG, T. +41 58 689 69 69, juerg.stupp@alletta.chThomas Geitlinger, Leiter Kunden- und Produktmanagement Coop Rechtsschutz AG, T. +41 62 836 00 31, thomas.geitlinger@cooprecht.chOriginal-Content von: Coop Rechtsschutz AG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100053801/100921770