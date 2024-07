EQS-News: KPS AG / Schlagwort(e): Quartalsergebnis

KPS veröffentlicht die Ergebnisse für das dritte Quartal des Geschäftsjahres 2023/2024



KPS veröffentlicht die Ergebnisse für das dritte Quartal des Geschäftsjahres 2023/2024 Umsatz erreicht 35,1 Mio. € im dritten Quartal des Geschäftsjahres 2023/2024.

EBITDA steigt im dritten Quartal auf 5,2 Mio. € (Vorjahr: 1,4 Mio. €). Maßgeblich für den Anstieg sind die durchgeführten Kostensenkungsmaßnahmen im Material- und Personalaufwand sowie die Auflösung einer Rückstellung im Rahmen der Neubewertung der Kaufpreisallokationen aus Unternehmensübernahmen.

Maßnahmen zur Steigerung der Effizienz werden weiter vorangetrieben.

Die Prognose für das Geschäftsjahr 2023/2024 wurde angepasst.

Unterföhring/München, 25. Juli 2024 - Die KPS AG (WKN: A1A6V4 / ISIN: DE000A1A6V48), Europas führende Unternehmensberatung für Digitale Transformation und Prozessoptimierung im Handel, veröffentlicht die Ergebnisse für das dritte Quartal des Geschäftsjahres 2023/2024. Im dritten Quartal des Geschäftsjahres 2023/2024 erzielte KPS einen Umsatz in Höhe von 35,1 Mio. € (Vorjahr: 42,2 Mio. €) und ein EBITDA in Höhe von 5,2 Mio. € (Vorjahr: 1,4 Mio. €). Es konnten im dritten Quartal steigende Auftragseingänge verzeichnet werden, was bei gleichzeitiger Fertigstellung von Großprojekten den Umsatzrückgang gegenüber dem Vorjahreszeitraum nur teilweise kompensieren konnte. Verzeichnung einer Erholungsphase im dritten Quartal 2023/2024 KPS hat auf die Umsatzentwicklung im ersten Halbjahr mit entsprechenden Maßnahmen reagiert, die im dritten Quartal 2023/2024 bereits Früchte getragen haben. Die Kapazitäten wurden der Projektnachfrage angepasst, was folglich im Vergleich zum dritten Quartal des Geschäftsjahres 2022/2023 zu einer Aufwandsminderung im Material- und Personalbereich jeweils im einstelligen Millionen-Euro-Bereich geführt hat. Die Neubewertung der Kaufpreisallokationen aus Unternehmensübernahmen führte in der Berichtsperiode zu der Auflösung einer Rückstellung mit einem Ertragseffekt von 2,6 Mio. €. KPS erzielte ein Ergebnis vor Steuern in Höhe 3,1 Mio. € (Vorjahr -1,0 Mio. €) und ein Ergebnis nach Ertragssteuern in Höhe von 2,2 Mio. € (Vorjahr -0,7 Mio. €). Anpassung der Prognose für das Geschäftsjahr 2023/2024 Ein Teil der Umsätze im dritten Quartal 2023/2024 wurde mit Projekten erzielt, die sich in der End- bzw. Reifephase befinden. Die Nachfrage nach neuen Projekten ist gestiegen und neue Kunden konnten gewonnen werden, jedoch reicht das Auftragsvolumen für eine vollständige Kompensation der Großprojekte aus der Endphase nicht aus. Der Vorstand der KPS AG hat am 23. Juli 2024 seine ursprüngliche Prognose für das Geschäftsjahr 2023/2024 angepasst. Für das laufende Geschäftsjahr 2023/2024 geht der Vorstand der KPS AG nun davon aus, dass sich die Umsatzerlöse (Konzern) im Vergleich zur ursprünglichen Prognose in einem Bereich zwischen 143 Mio. € und 149 Mio. € bewegen werden. Das EBITDA (Konzern) wird voraussichtlich 5,4 Mio. € bis 5,7 Mio. € betragen. Bereinigt um außerordentliche Wertberichtigungen durch die Insolvenzen von KaDeWe und The Body Shop sowie Restrukturierungsaufwendungen läge das voraussichtliche EBITDA (Konzern) zwischen 10,8 Mio. € und 11,1 Mio. €.



Über die KPS AG KPS begleitet Unternehmen erfolgreich auf dem Weg der Digitalisierung, von der Strategie über die Kundeninteraktion bis zum operativen Kerngeschäft. Als führender Transformationspartner für den Handel ist KPS auch erste Wahl für all jene Unternehmen, die auf eine hochmoderne Customer Experience Plattformarchitektur setzen. Die branchenspezifischen KPS Instant Platforms vereinen alle Prozesse auf einer einzigen Geschäftsplattform - end-to-end von der Kundeninteraktion über Operations bis zu den Finanzen, implementiert mit den besten Technologiekomponenten in einem zukunftssicheren Hochleistungsdesign und einer flexiblen Infrastruktur. Sie sind modular, skalierbar und steigern die Geschwindigkeit von prozessgetriebenen Transformationsprogrammen enorm. Mit sofort einsatzbereiten Produkten und innovativen Lösungen, den marktführenden Technologien und einem starken Partnernetzwerk schaffen wir für unsere Kunden nachhaltigen Mehrwert. Platformise your transformation. www.kps.com KPS AG

Beta-Straße 10H

85774 Unterföhring

Telefon: +49 (0) 89 356 31-0

Telefax: +49 (0) 89 356 31-3300

E-Mail: ir@kps.com



