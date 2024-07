Regula, ein globaler Entwickler von forensischen Geräten und Lösungen für den Identitätsnachweis, hat ein Paket mit Fachartikeln zum Thema Dokumentenverifikation zusammengestellt, das genau auf die Bedürfnisse von Transporteuren, Grenzkontrolleuren, der Gastronomie und von Unternehmen während der Olympiade 2024 zugeschnitten ist. Diese Ressourcen beziehen sich auf die Herausforderungen, die mit dem Strom von internationalen Besuchern einhergehen. Sie sollen einen reibungslosen Ablauf für alle sicherstellen.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20240724533924/de/

Effective Identity Verification for the Olympics 2024: how is it done? Regula's vision (Graphic: Regula)

Frankreich erwartet einen regen Tourismus und einen wirtschaftlichen Aufschwung während der Olympiade 2024. Es werden mehr als 10 Millionen Besucher und ein Umsatz von €3 Milliarden vorhergesagt. Dieser Besucherstrom führt nicht nur zu einem erhöhten Risiko für Betrug an Privatpersonen und Unternehmen, sondern stellt auch hohe Anforderungen an Sicherheit und Zugangskontrolle. Deshalb sind Systeme für fortschrittliche und umfassende Identitätsverifikation (Identity Verification IDV) unerlässlich.

Eine Voraussetzung für die Aufrechterhaltung der Sicherheit und den reibungslosen Zugang zu Sportstätten und Dienstleistungen ist die Identifikation jeder einzelnen Person in jeder Phase der Olympischen Spiele.

1. Anforderungen für Transporteure zur Erlangung von Informationen über Passagiere

EU-Richtlinien schreiben die Erhebung von umfangreichen Informationen über Passagiere vor. Dies stellt hohe Anforderungen an Transporteure. Unser Thema "Wie Transporteure die neuen Anforderungen an die Erhebung von umfangreichen Informationen über Passagiere umsetzen können " bietet umfangreiche Einsichten und praktische Lösungen für Transporteure. Da die Olympiade in Frankreich stattfindet, sind diese Informationen unerlässlich, um Millionen von Besuchern reibungslose Reiseerfahrungen zu bieten.

2. Professionelle Grenzkontrollen

Grenzkontrollen sind bei internationalen Veranstaltungen von hoher Bedeutung. Unsere Ressourcen umfassen:

Wie man einen Pass wie ein Pro prüft: Eine detaillierte Anleitung für Best Practices bei der Verifizierung von Pässen.

Wie Regula ein vollständiges und detailliertes Dokumentreferenzsystem erstellt: Eine genaue Darstellung, wie Regula's fortschrittliche Technologie Grenzkontrolleure mit seinem umfassenden Dokumentreferenzsystem unterstützt. Es beinhaltet Vorlagen für Pässe, ID-Karten, Visadokumente, Geldscheine, Münzen, Führerscheine und Fahrzeugpapiere aus der ganzen Welt.

Um ein besseres Verständnis für die erforderlichen Verifikationstools zu erlangen, angefangen bei Grenzkontrollen bis hin zur Autorisierung von Kunden durch Unternehmen, lesen Sie den Artikel Regula ID Dokumentvorlagen vs. Informationsreferenzsysteme

Diese Themen werden Grenzbeamte mit den Kenntnissen und Tools ausstatten, die sie für die Aufrechterhaltung der Sicherheit und die Abfertigung von Besucherströmen benötigen.

3. Transformation des Gast- und Hotelgewerbes durch automatisierte Dateneingabe

Im Gastgewerbe sind effiziente Check-ins entscheidend für den Eindruck, den der Gast gewinnt. Manuelle Eingabe von ID-Details kann in Hotels zu langen Warteschlangen, Durcheinander und Verspätungen führen.

Unser Thema "Wie eine Automatisierung der Dateneingabe das Gast- und Hotelgewerbe transformiert" befasst sich mit den neuesten Erfindungen in der Lesetechnologie und -software. Es werden Beispiele von automatisierten Check-in-Verfahren dargestellt und der Artikel soll Hotels anregen, diese Techniken zu übernehmen, um im Wettbewerb mithalten zu können.

4. Herausforderungen bei der Verifikation von ausländischen Dokumenten meistern

Unternehmen sind zunehmend mit internationalen Kunden konfrontiert. Die Klugen passen sich an, wenn es um die Verifizierung von ausländischen Dokumenten geht. Unser Artikel "Verifikation von ausländischen ID-Dokumenten durch Unternehmen" bietet praktische Ratschläge und Lösungen, wie Unternehmen mit diesen komplexen Herausforderungen fertig werden können, sodass sie die Identität von internationalen Kunden sicher verifizieren können.

Wenn Sie Zugriff auf alle Fachartikel auf einer Seite nehmen möchten, dann besuchen Sie die Landingpage Sichere Olympiade 2024 ".

Über Regula

Regula ist ein weltweit tätiger Entwickler von forensischen Geräten und Lösungen zur Identitätsüberprüfung. Mit unserer über 30-jährigen Erfahrung in der forensischen Forschung und der weltweit größten Bibliothek an Dokumentvorlagen entwickeln wir bahnbrechende Technologien für die Überprüfung von Dokumenten und biometrischen Merkmalen. Unsere Hardware- und Softwarelösungen ermöglichen es über 1.000 Organisationen und 80 Grenzkontrollbehörden weltweit, erstklassigen Kundenservice zu bieten, ohne Kompromisse bei Sicherheit oder Geschwindigkeit einzugehen. Regula wurde im Gartner® Market Guide for Identity Verification wiederholt als Representative Vendor ausgezeichnet.

Erfahren Sie mehr unter www.regulaforensics.com.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20240724533924/de/

Contacts:

Kristina ks@regulaforensics.com