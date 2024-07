Sovereign Metals kommt bei der Entwicklung des Rutil-Graphit-Projekts Kasiya in Malawi gut voran. So gab das Unternehmen bekannt, dass der Trockenabbau-Testlauf mit einer Testgrube, die im Rahmen des laufenden Pilotabbau- und Landsanierungsprogramms ausgehoben wurde, nun abgeschlossen ist. Dies dürfte auch Großaktionär Rio Tinto freuen.Managing Director Frank Eagar sagte: "Die Fertigstellung der Testgrube in diesem Umfang stellt einen bedeutsamen Erfolg dar. Die dabei gesammelten Abbau-, hydrologischen ...

