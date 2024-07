Auch wenn der Vorhang für die 11.Monaco Energy Boat Challenge fiel, bei der 40 Universitäten und 450 Studenten aus 25 Nationen ihre Fortschritte im Bereich der alternativen Antriebstechnologien vorstellten unterstützt der Yacht Club de Monaco weiterhin Innovationen im Bereich der Nachhaltigkeit im Yachtsektor.

"Der Schutz der Umwelt ist uns ein zentrales Anliegen. Der Schutz des reichen, aber empfindlichen marinen Ökosystems unseres Planeten hat für uns oberste Priorität. Wenn man die Messlatte höher legen will, muss man zu einem Akteur des Wandels werden", so YCM-Präsident S.D. Fürst Albert II. von Monaco bei der Vorstellung der Roadmap.

Dieses Engagement spiegelt sich im SEA Index® wider einer Benchmark zur Messung der Umweltauswirkungen von Yachten (+25m), die Eignern und Werften zur Verfügung steht und inzwischen in 15 Häfen und Marinas von Menton bis Saint-Tropez auf Korsika sowie in den von SEPM in Monaco betriebenen Häfen angewendet wird.

YCM ist entschlossen, die Innovation in diesem Bereich zu fördern und bereitet sich nun auf die Ausrichtung des Monaco Smart Sustainable Marina Rendezvous am 22. und 23. September 2024 vor, das von Monaco Marina Management (M3) organisiert wird.

Das Treffen steht unter der Schirmherrschaft der gemeinsamen Initiative 'Monaco, Capital of Advanced Yachting' und wird von der Stiftung Fürst Albert II. von Monaco und dem Programm für den digitalen Wandel des Fürstentums Extended Monaco sowie von UBS, Sanlorenzo, MB92 Group und Bombardier unterstützt. "Unser wichtigster Innovationsmotor ist die Nachhaltigkeit, und wir freuen uns, diese Veranstaltung auch in diesem Jahr wieder zu unterstützen. Die Teilnahme an diesem Treffen der klügsten und kühnsten Köpfe und die innovativen und greifbaren Lösungen, die dort vorgestellt werden, geben uns Optimismus und Zuversicht, eine neue Norm für die Zukunft zu definieren", sagt Emmanuel Bornand Vice President für International Business Aircraft Sales bei Bombardier.

Monaco Smart Sustainable Marina: ein Ökosystem, das den Wandel in den Yachthäfen vorantreibt

Die von Monaco Marina Management (M3) organisierte 4. Ausgabe wird mehr als 250 Delegierte im YCM versammeln, darunter Unternehmer, Industrielle, Investoren, Projektträger und Yachthafenentwickler aus der ganzen Welt. Ein Ausstellungsbereich bietet allen die Möglichkeit, die neuesten Innovationen der ausgewählten Start-ups und Scale-ups zu sehen und zu testen.

"Angesichts der heutigen ökologischen Herausforderungen sind wir der festen Überzeugung, dass der Schlüssel darin liegt, die Innovatoren in direkten Kontakt mit den Betreibern von Jachthäfen und anderen Fachleuten des Sektors zu bringen, um technologische Lösungen zu entwickeln. Gemeinsam können wir dank des Know-hows aller Beteiligten Yachthäfen schaffen, die ein Modell für nachhaltige Exzellenz sind", erklärt José Marco Casellini CEO von M3, einem in Monaco ansässigen Beratungsunternehmen, das sich auf die Entwicklung, Verwaltung und Förderung von Yachthäfen, Yachtclubs und Segelschulen spezialisiert hat.

Austausch von Experten in Workshops

In den Workshops werden drei Schlüsselthemen erörtert: Energiewende und Nachhaltigkeit einschließlich umweltfreundlicherer Kraftstoffe und Abfallvermeidung, Aufbau einer widerstandsfähigen, Aufbau einer widerstandsfähigen, energieeffizienten Infrastruktur und Diversifizierung der Yachthafendienstleistungen. Die Hauptziele sind die Förderung der Zusammenarbeit, die Entwicklung nachhaltiger Strategien und die Einführung bewährter Verfahren für ein nachhaltiges Hafenmanagement.

Hauptvorträge: Verstehen der Herausforderungen

Während des Treffens werden drei Hauptvorträge gehalten, in denen untersucht wird, wie Technologie, der Bankensektor und die Architektur Yachthäfen verändern können. Die Diskussionen konzentrieren sich auf die Optimierung der Nutzererfahrung durch fortschrittliche Technologien, die Rolle der Finanzinstitute bei der nachhaltigen Bewirtschaftung von Jachthäfen und die Bedeutung innovativer Architektur für die Schaffung von Jachthäfen, die nicht nur effizient und ansprechend sind, sondern auch die Umwelt schonen.

Architektur: Aufruf zur Einreichung von Ideen in ökologisch sensiblen Bereichen

In diesem Jahr sind Architekten und Studenten aufgefordert, Entwürfe für einen schwimmenden Jachthafen in ökologisch sensiblen Gebieten einzureichen. Eine Jury unter dem Vorsitz des Architekturbüros Zaha Hadid Architects sowie von Jean-Michel Wilmotte und Experten wird die Projekte bewerten. Ziel ist es, avantgardistische Lösungen zu schaffen, die die Umwelt respektieren und den Anforderungen eines modernen Jachthafens entsprechen. Der Standort wird in den nächsten Tagen bekannt gegeben.

International Smart Sustainable Marina Awards: Anerkennung für das Ökosystem

Am Ende von zwei Tagen des Austauschs und der Vernetzung werden die International Smart Sustainable Marina Awards am Montag, den 23. September 2024 um 16.00 Uhr an die Gewinner in drei Kategorien verliehen: Startups Scaleups, Yachthäfen und Architekten (Fachleute Studenten).

Durch Veranstaltungen und Initiativen wie diese unterstreicht der Yacht Club de Monaco seine Rolle als Vorreiter in Sachen Innovation, indem er das gesamte maritime Ökosystem miteinander verbindet, um eine nachhaltigere Zukunft anzustreben.

