Studie der IR.on AG zum KMU-Anleihemarkt im ersten Halbjahr 2024:

Erholung am KMU-Anleihemarkt im ersten Halbjahr 2024: Emissions- und Platzierungsvolumen deutlich über Vorjahresniveau

- Studie der IR.on AG zum KMU-Anleihemarkt im ersten Halbjahr 2024

- 11 Emissionen mit einem platzierten Volumen von 405 Mio. Euro, Steigerung um 43 % im Vergleich zum Vorjahreszeitraum

- Durchschnittlicher Kupon mit 8,87 % p.a. erwartungsgemäß leicht über Wert des Vorjahreszeitraums

- Anleihen aus dem Energiesektor zum dritten Mal in Folge am stärksten vertreten

- Ausgefallenes Volumen in H1 2024 bei lediglich 5,74 Mio. Euro

- KMU-Anleiheemittenten schneiden im IR.score schlechter ab - höhere Zahl an Erstemissionen und Privatplatzierungen maßgebend

In einem insgesamt herausfordernden Kapitalmarktumfeld, das in den vergangenen Jahren in vielerlei Hinsicht von geopolitischen und makroökonomischen Widerständen geprägt war, verzeichnete der deutsche KMU-Anleihemarkt in der ersten Jahreshälfte 2024 entsprechend der internationalen High Yield-Anleihemärkte deutliche Erholungstendenzen und zeigte sich durch kräftig gestiegene ...

Den vollständigen Artikel lesen ...