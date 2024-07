Dem allgemeinen Abverkauf an den Finanzmärkten, wo S&P 500 und Nasdaq am Mittwoch die größten Tagesverluste seit mehr als einem Jahr erlitten haben, macht auch vor dem Kryptomarkt nicht Halt. Der kumulierte Marktwert aller Coins und Token sinkt auf 24-Stunden-Sicht um mehr als drei Prozent. Bitcoin schlägt sich dabei etwas besser, Ethereum deutlich schlechter als der Gesamtmarkt.Nachdem sich die digitale Leitwährung am Mittwoch zunächst recht stabil im Bereich der 66.000-Dollar-Marke gehalten hatte, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...