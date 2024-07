DJ ÜBERBLICK am Morgen/Konjunktur, Zentralbanken, Politik

Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Auftragseingang im Bauhauptgewerbe stagniert im Mai

Der Auftragseingang im deutschen Bauhauptgewerbe hat im Mai gegenüber dem April saison- und kalenderbereinigt stagniert. Dabei entwickelten sich die Wirtschaftsbereiche sehr unterschiedlich: Während der Auftragseingang im Hochbau um 7,0 Prozent stieg, ging er im Tiefbau um 5,9 Prozent zurück, wie das Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilte.

Chinas Zentralbank senkt überraschend wichtigen Zinssatz

Die chinesische Notenbank hat unerwartet den Zinssatz für mittelfristige Kredite an Banken gesenkt, nur wenige Tage nach der überraschenden Senkung des kurzfristigen Leitzinses zur Stützung der schwächelnden Wirtschaft des Landes. Die People's Bank of China (PBoC) senkte den Zinssatz für ihre einjährige mittelfristige Kreditfazilität auf 2,3 Prozent von 2,5 Prozent, erstmals seit August, wie aus einer offiziellen Erklärung hervorgeht. Außerdem stellte sie dem Markt über diese Fazilität Liquidität in Höhe von 200 Milliarden Yuan (rund 25,4 Milliarden Euro) zur Verfügung.

Südkoreas Wirtschaft wächst im 2Q deutlich langsamer

Die südkoreanische Wirtschaft ist im zweiten Quartal aufgrund des schleppenden privaten Verbrauchs und schwacher Unternehmensinvestitionen deutlich langsamer gewachsen als erwartet und hat nach einer soliden Erholung im Vorquartal an Schwung verloren. Das Bruttoinlandsprodukt der viertgrößten Volkswirtschaft Asiens wuchs im Zeitraum April-Juni im Jahresvergleich um 2,3 Prozent und damit langsamer als das revidierte Wachstum von 3,3 Prozent im Vorquartal, wie vorläufige Daten der Bank of Korea zeigten.

Fitch stuft Ukraine auf "C" herab

Die Ratingagentur Fitch die Bonität der Ukraine von "CC" auf "C" herabgestuft. Fitch vergibt normalerweise keine Ausblicke für Staaten mit einem Rating von "CCC+" oder darunter, wie die Agentur mitteilte. Die Herabstufung spiegelt die Ansicht von Fitch wider, dass die grundsätzliche Einigung vom 22. Juli zwischen der Regierung und einigen Eurobond-Inhabern über die Restrukturierungsbedingungen den Beginn eines ausfallähnlichen Prozesses darstellt.

+++ Konjunkturdaten +++

Frankreich/Geschäftsklima Juli 95 (Juli: 99)

Frankreich/Geschäftsklima Juni PROGNOSE: 99

Schweden Juni Erzeugerpreise -0,4% gg Vormonat

Schweden Juni Erzeugerpreise +0,8% gg Vorjahr

Norwegen Juni Arbeitslosenquote bereinigt 4,1%

DJG/DJN/apo

(END) Dow Jones Newswires

July 25, 2024 03:00 ET (07:00 GMT)

Copyright (c) 2024 Dow Jones & Company, Inc.