Gütersloh (ots) -Mestemacher gehört zu den beliebtesten Marken in Deutschland - so das Ergebnis einer aktuellen Studie von "Deutschland Test". Das belegt der erste Platz als "Kundenliebling 2024" in der Branche "Brot und Backwaren".Wir alle haben unsere "Lieblinge" im Einkaufswagen, die wir oft schon lange kennen, auf deren Genuss wir uns immer wieder aufs Neue freuen und auf deren Qualität wir vertrauen. Dass die Produkte der Großbäckerei Mestemacher mit Hauptsitz in Gütersloh die Lieblinge von besonders vielen Menschen sind, untermauert die erneute Auszeichnung "Kundenliebling 2024", die das Unternehmen zum sechsten Mal in Folge erhielt.Die entsprechende Studie wurde im Auftrag von Focus Money und Deutschland Test durch das IMWF Institut für Management- und Wirtschaftsforschung realisiert. In der Branche "Brot und Backwaren" hat Mestemacher mit 100 Punkten als einziges Unternehmen die höchstmögliche Punktzahl erreicht. Rund 10.000 Marken und Unternehmen aus fast 200 Branchen standen auf dem Prüfstand."Wir freuen uns sehr über diese Auszeichnung, denn die Wertschätzung unserer Kundinnen und Kunden ist das Fundament unseres unternehmerischen Handelns", erklärt die geschäftsführende Gesellschafterin der Mestemacher-Gruppe Prof. Dr. Ulrike Detmers. Kontinuität und Kundenorientierung hätten höchsten Stellenwert im Traditionsunternehmen, das 2023 mit 170 Millionen Euro Netto-Umsatz einen neuen Rekord erzielte. "Die Markenentwicklung spielt eine entscheidende Rolle für den Unternehmenserfolg."Ein Meilenstein war die Einführung des Vermarktungskonzeptes "Mestemacher - the lifestyle bakery" im Jahr 2000, unter dessen Dach sowohl Traditionsprodukte wie der Pumpernickel als auch Innovationen wie High-Protein-Brote Menschen adressieren, die sich entsprechend des Zeitgeists gesundheits- und pflanzenbasiert ernähren möchten.Um das Ergebnis der Studie zu ermitteln, kam ein zweistufiges Webmonitoring-Verfahren zum Einsatz. "Wir bedanken uns herzlich bei unseren Kundinnen und Kunden für ihre Treue", fasst Prof. Dr. Ulrike Detmers zusammen.