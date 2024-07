Porsche hatte ein robustes erstes Halbjahr gemeldet und im zweiten Quartal eine am oberen Ende der Erwartungen liegende Konzernumsatzrendite geliefert. Tags zuvor noch hatte Porsche wegen der Probleme eines Zulieferers seine Prognose für 2024 gekappt. Anleger schickten das Papier auf Talfahrt. Jetzt können Anleger aufatmen - vorerst zumindest.Porsche ist nach einem schwachen Jahresbeginn im zweiten Quartal besser in die Spur gekommen. Die operative Umsatzrendite habe in den drei Monaten April bis ...

