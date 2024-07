© Foto: John Angelillo - picture alliance / newscom



Am Mittwoch ist ein Sommersturm durch die Wall Street gefegt und hat viele beliebte Tech-Aktien nach unten gedrückt. Wird die Korrektur anhalten?Der S&P 500 hat am Mittwoch 2,3 Prozent verloren. Das war der erste Rückschlag von zwei Prozent oder mehr seit 356 Handelstagen. Der technologielastige Nasdaq Composite hat mit einem Minus von 3,6 Prozent schlechter abgeschnitten als im Oktober 2022 und damit einen Zeitraum von mehr als 400 Tagen ohne einen Rückgang von drei Prozent oder mehr beendet. Der Ausverkauf vernichtete eine Billion US-Dollar allein im Nasdaq. Sowohl der Nasdaq als auch der S&P 500 sind nun auf dem besten Weg, die zweite Woche in Folge Rückgänge zu verzeichnen, wie …