Ängste von Anlegern zu zerstreuen, dass die schwache Konjunktur das Geschäft belastet, ist derzeit eine der schwierigsten Aufgaben von börsennotierten Unternehmen. Denn nur frei von Angst können Börsenkurse steigen. Der Software-Konzerns Atoss schafft dies nun schon seit einigen Quartalen. So jubelten die Anteilseigner nach der Vorlage der Zahlen für das Jahr 2023, die das 18. Rekordergebnis in Folge brachte und die Aktie im März auf ein All-Time-High führte. So war dies auch bei der Präsentation der Daten für das erste Quartal und so war es vor wenigen Tagen, als die Werte für das erste Halbjahr mit einer Prognoseerhöhung garniert wurden. Daher nimmt die Atoss-Aktie (510440), die kürzlich optisch via Aktiensplit verbilligt wurde, nun wieder Anlauf auf das nächste Rekordhoch.

