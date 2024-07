Die gestern veröffentlichten Zahlen der DWS Group wurden insbesondere wegen der Prognoseerhöhung positiv aufgenommen. Mittlerweile haben sich auch zahlreiche Analysten zu Wort gemeldet. Der Kurs gibt nach derweil wieder nach und steht nun an einer wichtigen Marke.Im zweiten Quartal kämpfte der Vermögensverwalter DWS Group mit hohen Mittelabflüssen von 18,7 Milliarden Euro. Unter dem Strich verblieb im ersten Halbjahr aber noch ein Plus von 1,9 Milliarden Euro an neuem Kapital. Für das laufende Jahr ...

