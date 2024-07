NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Aixtron nach endgültigen Quartalszahlen des Chipindustrie-Ausrüsters auf "Buy" mit einem Kursziel von 35 Euro belassen. Da Umsatz, Auftragseingang und operatives Ergebnis (Ebit) schon vorab veröffentlicht worden seien, liege der Fokus auf dem gleichwohl erwartungsgemäßen Ausblick auf das laufende Quartal, schrieb Analystin Olivia Honychurch am Donnerstag in einer ersten Reaktion. Die ebenfalls schon vorab gesenkten Ziele für 2024 erschienen mit Blick auf die vergangenen Jahre mehr als erreichbar. Skeptischer bleibt sie allerdings für das Margenziel. Die guten Aussichten für 2025 rechtfertigten indes einen Kursanstieg der Aktie./gl/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 25.07.2024 / 02:14 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.07.2024 / 02:14 / ET





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE000A0WMPJ6