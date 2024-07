Kassel (ots) -Um eine Investmentimmobilie zu erwerben, muss diese nicht nur gekauft, sondern auch finanziert werden. Wenn die Finanzierungsmöglichkeiten jedoch nicht optimal organisiert sind, kann das zu Verzögerungen oder sogar zum Abbruch des Kaufs führen. Um Kapitalanlagevertrieben und überregionalen Immobilienmaklern den Verkaufsprozess zu erleichtern, haben sich Marvin Krengel und Marvin Pitsch mit der HYPOVISION GmbH darauf spezialisiert, die Finanzierung im Hintergrund zu organisieren. Welche Vorteile sich für diese Vertriebe durch einen Darlehensvermittler ergeben, erfahren Sie hier.Wer in eine Kapitalanlage investieren möchte, muss sich nicht nur auf die Suche nach einer passenden Immobilie begeben, sondern auch die Finanzierung sorgfältig planen. Oftmals unterstützen Immobilienmakler oder Kapitalanlagevertriebe zwar bei der Immobiliensuche, die Finanzierung bleibt jedoch ein kritischer Punkt, der häufig zu Problemen führt. Nicht selten kommt es zu Verzögerungen oder sogar dem Scheitern des Kaufs, was Käufer und Verkäufer gleichermaßen enttäuscht. Doch auch bei der direkten Darlehensanfrage bei Banken können Käufer auf Schwierigkeiten stoßen: Hausbanken, die nicht in Konkurrenz stehen, nutzen das Vertrauen ihrer Kunden oft aus - sie setzen hohe Margen an und verkaufen zusätzliche, oft unnötige Produkte. Diese mangelnde Transparenz im Darlehensmarkt schränkt die Flexibilität der Kunden erheblich ein. "Kunden werden nicht über mögliche Sondertilgungen informiert, zahlen hohe Abschlusskosten für unnötige Produkte und leiden unter überhöhten Zinsen", erklärt Marvin Krengel, Geschäftsführer der HYPOVISION GmbH."Umso wichtiger ist es, dass Kapitalanlagevertriebe und überregionale Maklerbüros bereits vor dem Verkaufsstart eines Objekts einen externen Finanzierer hinziehen", empfiehlt sein Geschäftspartner Marvin Pitsch. Die beiden Finanzierungsexperten sind bereits seit über zehn Jahren in der Branche tätig und haben sich darauf spezialisiert, Unternehmen zu unterstützen, die Immobilien als Kapitalanlage verkaufen. Mit ihrem umfangreichen Netzwerk sowie Marktüberblick zielen sie darauf ab, den Verkaufsprozess zu beschleunigen und die Finanzierung auf eine solide Basis zu stellen. So können sich ihre Partner voll und ganz auf ihre Kernkompetenzen konzentrieren. Damit leisten Marvin Pitsch und Marvin Krengel mit ihrer strukturierten Finanzierung einen wichtigen Beitrag zur Professionalisierung der Kapitalanlagevertriebe.Warum der persönliche Darlehensvermittler heute wertvoller ist als je zuvorDie Menschen haben sich daran gewöhnt, in allen Lebensbereichen nach dem besten Preis zu suchen und verschiedene Tarife zu vergleichen. Mit Plattformen wie Check24 ist dieser Ansatz auch bei der Auswahl von Finanzierungen weit verbreitet und akzeptiert. "Früher war die Hausbank oft die einzige Anlaufstelle, und dem Banker wurde blind vertraut - heute möchten wir unseren Kunden neue Wege aufzeigen, um nicht nur zu einem Kaufabschluss zu gelangen, sondern dabei auch die bestmögliche Finanzierung zu sichern", sagt Marvin Krengel.Zudem sind die Vorteile eines Darlehensvermittlers in der heutigen Zeit besonders deutlich spürbar: Durch das sogenannte "Bankensterben" gibt es immer weniger Berater für Immobilienfinanzierungen bei den Banken, wodurch auch die Anzahl der Anlaufstellen stark zurückgeht. Erfahrene Berater fallen weg, da sie in den Ruhestand gehen, und es fehlt oft an qualifiziertem Nachwuchs. Viele junge Berater haben nicht die nötige Erfahrung oder das Engagement für das Thema Immobilienfinanzierung und befinden sich häufig in einer Zwangslage. Für Banken sind eigene Berater zudem oft zu teuer, weshalb viele Institute mittlerweile ausschließlich über Vermittler finanzieren.Allerdings gibt es auch bei Vermittlern qualitative Unterschiede: Die meisten arbeiten mit gängigen Plattformen, die nur Standardprodukte anbieten. "Das ist bei uns anders: Wir haben dank unserer Erfahrung den Direktkontakt zu den Banken aufbauen können, verfügen wir über umfassende Marktkenntnisse und bieten maßgeschneiderte Finanzierungslösungen, die auf die individuellen Bedürfnisse unserer Kunden zugeschnitten sind", erklärt Marvin Krengel. "Dank unserer jahrelangen Expertise optimieren wir den Finanzierungsprozess und sichern die bestmöglichen Konditionen für unsere Kunden. Seit 2014 sind wir im Finanzierungsgeschäft tätig und haben ein weitreichendes Netzwerk mit exklusiven Kontakten zu regionalen und überregionalen Banken aufgebaut, das unsere Arbeit erleichtert und unseren Kunden zahlreiche Vorteile bietet", ergänzt Marvin Pitsch.Finanzielle Risiken bei Darlehen ohne BeratungKunden, die Darlehen ohne professionelle Beratung abschließen, gehen erhebliche finanzielle Risiken ein. Schon ein Zinsunterschied von 0,2 bis 0,5 Prozent kann bei einer Darlehenssumme von 300.000 Euro über die ersten 10 Jahre zu Mehrkosten in Höhe von Zehntausenden Euro führen. Zum Beispiel: Bei einem Zinssatz von 4,0 Prozent und einer Tilgung von 1,5 Prozent betragen die Zinsen in den ersten 10 Jahren etwa 106.000 Euro. Bei einem Zinssatz von 4,5 Prozent und einer Tilgung von 2,0 Prozent steigen die Zinsen in diesem Zeitraum auf 121.000 Euro. Das bedeutet Mehrkosten von 15.000 Euro, die durch eine professionelle Beratung vermieden werden könnten. Ungünstige Darlehensverträge können also erhebliche finanzielle Auswirkungen auf die Situation der Endkunden haben.Die Experten bei HYPOVISION weisen in diesem Zusammenhang auch auf § 489 BGB hin: Dieser Paragraph erlaubt es Darlehensnehmern, ihren Vertrag zu kündigen, wenn der gebundene Zinssatz endet oder nach 10 Jahren, wobei unterschiedliche Kündigungsfristen von ein bis sechs Monaten gelten. Bei Darlehen mit variablem Zinssatz kann jederzeit mit einer Kündigungsfrist von drei Monaten gekündigt werden. Wenn ein Kunde einen Darlehensvertrag mit einer 20-jährigen Zinsbindung zu 4,7 Prozent abgeschlossen hat, kann er nach 10 Jahren mit einer Kündigungsfrist von sechs Monaten kündigen und sich den aktuellen Marktzins sichern, wenn dieser niedriger ist. Das ist besonders vorteilhaft, wenn die Zinsen auf dem Markt gesenkt wurden. "Das Problem ist aber, dass Banken ihre Kunden nicht darüber informieren, da sie daran interessiert sind, dass der Kunde die vollen 20 Jahre bleibt. Mit unserer Software prüfen wir am Ende der Zinsbindung aktiv, ob eine neue Finanzierung für den Kunden günstiger ist", so Marvin Krengel.Transparenz und individuelle Beratung bei HYPOVISIONMit der Software von HYPOVISION können die Experten alle Banken transparent vergleichen. Während der Beratung gehen sie gemeinsam mit dem Kunden durch die Software, sodass dieser selbst alle Informationen sieht - denn Transparenz wird bei HYPOVISION großgeschrieben. "Zudem agieren wir im Auftrag unserer Kunden, nicht im Interesse der Banken - wir wechseln die Perspektive, um die beste Lösung für den Kunden zu finden", erklärt Marvin Pitsch.Während Onlineanbieter häufig einen standardisierten Prozess bieten, der nicht immer auf die individuelle Situation der Kunden eingeht, nehmen sie sich die Zeit, sich vollständig auf die Bedürfnisse jedes Einzelnen einzulassen. Dabei kombinieren sie moderne Technologien wie Bankenvergleiche, überregionale Banken, Zinsen und Rahmenkonditionen mit klassischen Werten wie persönliche Beratung - sowohl digital als auch vor Ort. "Es ist uns wichtig, unsere Kunden kennenzulernen, ihre Wünsche und Bedürfnisse zu verstehen und ein maßgeschneidertes Finanzierungskonzept zu entwickeln, das sich von der üblichen Mainstreamberatung abhebt", so Marvin Krengel abschließend.